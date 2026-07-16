El pueblo más bonito de Castilla-La Mancha: 70 habitantes y escenario de las campanadas de fin de año

A unos 62 kilómetros de la ciudad de Cuenca, está Huélamo, un encantador pueblo serrano a unos 1316 metros de altitud. Con apenas 70 habitantes, esta pequeña localidad destaca por sus casas blancas, calles escalonadas y las ruinas de su castillo medieval. Fue nombrado el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha 2025 y lugar donde su comunidad autónoma dió la bienvenida al 2026. En pleno corazón de la Serranía de Cuenca y muy cerca de las aguas del Júcar, el entorno natural sin duda, es otro de sus grandes atractivos.

Redacción Viajar

Si eres fan del deporte al aire libre y las grandes rutas de senderismo, este pueblo te ofrece muchísimas actividades como pesca o ciclismo donde podrás disfrutar de una auténtica experiencia rodeada de la naturaleza. Aunque actualmente cuenta con una población muy reducida, este pueblo manchego cuenta con todos los servicios necesarios desde el centro de salud, supermercados, servicio de transportes, bares hasta casas rurales para sus turistas. Algo que muestra que sigue manteniendo su cultura y actividades activas.

Vista de Huélamo / wikimedia Commons/Rodelar, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

El tesoro medieval colgado en la Serranía de Cuenca

Este pequeño pueblo está marcado por una arquitectura serrana tradicional y su gran pasado medieval, lo que lo convierte en una parada obligatoria si decides visitar Cuenca y sus alrededores. El Castillejo de Huélamo, es uno de sus lugares más emblemáticos. Las ruinas de la antigua fortaleza árabe se encuentran en lo alto de la gran peña que domina toda la villa.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Huélamo 01 / Istock / wikimedia Commons/Rodelar, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Si decides pasear por su casco antiguo, te encontrarás con sus típicas casas encaladas, tejados rojizos y muros de madera muy próximos a la montaña. Conserva muy bien la esencia de los pueblos serranos y no dudes en acercarte a ver la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, una iglesia realizada en mampostería, con uso de sillería en sus esquinas, ábside poligonal de tres lados y torre ubicada en la esquina suroeste del edificio revocado en parte.

Ayuntamiento de Huélamo 03 / wikimedia Commons/Rodelar, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Si buscas una excursión más larga y saber un poco más sobre este entorno natural, la ruta de Masegar es perfecta para ti. Es una de las rutas más características, circulares donde pasarás sobre grandes pinares, quejigares y zonas que se usaban antiguamente para la ganadería y el tema forestal. Son 9,8 kilómetros, se tarda aproximadamente unas tres horas y comienza en la carretera CM-2105, cerca del desvío para entrar a Huélamo.

Sus alrededores

A muy pocos kilómetros podrás encontrar auténticas joyas de la ciudad de Cuenca que merece la pena visitar como el nacimiento del río cuervo, una cascada increíble de unos 40 kilómetros aproximadamente. La famosa Ciudad encantada de Cuenca, se sitúa a unos 35 kilómetros, un paraje natural de formaciones rocosas formado a lo largo de muchísimos años atrás. Se encuentra cerca de Valdecabras, concretamente en una amplia zona de pinares a una altitud de aproximadamente 1500 metros.

Increíble formación rocosa de la ciudad encantada, parque natural de Cuenca, España / Istock / Jose Miguel Sanchez

El parque Cinegético Experimental El Hosquillo, es perfecto para observar su fauna en semilibertad. Uno de los planes más llamativos y solicitados por los turistas que acuden a esta localidad en busca de paz, naturaleza y mucha diversión en compañía de los suyos. Un plan perfecto que no puedes perderte este verano sin salir de España.