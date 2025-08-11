El pueblo más bonito de Castilla-La Mancha tiene cinco cascadas: retratado por Camilo José Celá y perfecto para una escapada de verano

En el pueblo de Trillo, el agua es el elemento más preciado, pues en la época de los romanos, a partir de esta se construyó la historia del propio pueblo. Es posible conocer esta historia a través de una de las rutas que podemos realizar durante nuestra estancia en el pueblo. Una de las más importantes es la que comienza en el puente sobre el Río Tajo, que es punto de referencia para el pueblo de Trillo. El puente ha estado presente en innumerables batallas como la Guerra de Sucesión, la Guerra de la Independencia o la Guerra Civil.