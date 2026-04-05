Ni Santillana del Mar, ni Laredo: el pueblo más bonito de Cantabria esconde una de las obras más desconocidas de Gaudí y tiene un palacio neogótico del siglo XIX declarado Bien de Interés Cultural

El palacio también tuvo relación con la monarquía. Durante un periodo, Alfonso XII utilizó estas instalaciones como residencia de verano (el cual era el objetivo inicial del arquitecto), lo que refuerza el papel que llegó a tener Comillas dentro de determinados círculos sociales de la época y que contribuyó a consolidar su imagen como destino vinculado a las élites en ese momento. Como curiosidad, este palacio fue el primer edificio de España en utilizar la luz eléctrica, ya que el marqués la mandó instalar para una de las visitas del rey en 1881.