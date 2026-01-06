Ni Comillas, ni Santillana: el pueblo más bonito de Cantabria es una joya a la que no se puede acceder en coche

Rodeado por una atmósfera de lo más tranquila, con las impresionantes montañas de los Picos de Europa como telón de fondo, el pueblo es conocido fundamentalmente por su sensacional queso, el queso Picón Bejez-Tresviso, que cuenta con Denominación de Origen Protegida desde 1994. Eje principal de la gastronomía del pueblo (donde también destacan los boronos, una especie de morcilla), este intenso queso azul se elabora en cuevas naturales a partir de la leche de vacas criadas mediante el pastoreo tradicional.