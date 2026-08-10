El pueblo más bonito de Cádiz no es Vejer: se asoma a un pantano turquesa desde un castillo nazarí y tiene una playa artificial de agua dulce
Situado junto al Parque Natural de la Sierra de Grazalema, forma parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España.
La provincia de Cádiz es mucho más que su maravilloso litoral. En el interior del territorio, dominado por las sierras de Grazalema y de Ronza, así como el parque natural de los Alcornocales y el Parque Nacional de las Sierra de las Nieves, se hallan algunas de las villas y pueblos más bonitos de toda la provincia, rodeados por las montañas de la cordillera Bética y los campos de Gibraltar. Muchos de estos pueblos se agrupan dentro de la Ruta de los Pueblos Blancos, que recorre la provincia de Cádiz y parte de Málaga en busca de los pueblos blancos más bonitos del territorio.
Dentro de esta ruta se encuentra el bonito pueblo de Zahara de la Sierra, asentado en el corazón mismo del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, a una altura de 500 metros sobre el nivel del mar, por lo que desde él se obtienen algunas de las panorámicas más impresionantes de toda la región. Situado unos 120 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cádiz, Zahara de la Sierra cuenta con una población de apenas 1.500 habitantes, algo que garantiza que la visita sea tranquila, sin grandes acumulaciones de gentes y con la posibilidad de descubrir sus rincones a un ritmo lento y relajado.
El mirador de la serranía
Llamada oficialmente “Zahara”, el apelativo “de la Sierra” se suele añadir para diferenciar el pueblo de la localidad costera de Zahara de los Atunes, también perteneciente a la provincia de Cádiz. Al pie de la Sierra de Grazalema, la cual ofrece cantidad de rutas de senderismo llenas de encanto para descubrir a fondo el parque natural, el pueblo se emplaza junto al embalse de Zahara-el Gastor. Desde su privilegiada posición a 500 metros sobre el nivel del mar, el pueblo permite observar sin obstáculos o interferencia algunos los paisajes de alrededor; gracias a su altura, el pueblo también se puede observar desde muchos puntos del entorno, creando una de las postales más bonitas del territorio.
Declarado Conjunto Histórico-Artístico, el pueblo se conforma a los pies de la peña encima de la cual se erige el castillo, una magnífica fortaleza nazarí construida entre los siglos XIII y XIV y coronada por una increíble Torre del Homenaje, desde la que se pueden contemplar el pantano y los campos de olivos de la zona. Junto a los pocos elementos que se conservan de la fortaleza, en lo alto de la peña se pueden visitar también los restos de la antigua muralla medieval que rodeaba la antigua villa.
Otro de los bienes más preciados de la villa es la Iglesia de Santa María de la Mesa, un templo de estilo barroco construido entre los siglos XVII y XVIII y situado en uno de los extremos del pueblo. El elemento más destacado de su interior es el maravilloso retablo mayor, tallado en madera y repleto de ornamentos dorados, el cual le aporta todavía un grado más de grandiosidad a la iglesia. El museo parroquial que guarda en su interior revela que la iglesia fue construida sobre la anterior ermita de San Francisco.
Muy importante en el pueblo, y un perfecto ejemplo de la arquitectura religiosa andaluza del siglo XIX, la capilla de San Juan de Letrán se emplaza en el centro del pueblo. Fue construida encima de los restos de la antigua mezquita de la localidad, de la que tan solo se conserva la magnífica Torre del Reloj, uno de los puntos más emblemáticos de Zahara.
Un verano en la sierra
Visible desde prácticamente cualquier punto del pueblo, el embalse de Zahara-el Gastor ofrece en verano un auténtico refugio contra el calor. Rodeado por agradables rutas de senderismo que bordean la orilla, el pantano cuenta con una área recreativa situada a unos 10 minutos en coche al sur del núcleo urbano. Conocida como Arroyomolinos-La Playita, este área recreativa se extiende alrededor de una pequeña playa artificial ideal que permite el baño. Cuenta con un área infantil, con todo tipo de estructuras para que los más pequeños puedan jugar; hay también un chiringuito y un restaurante dentro del área recreativa, que permiten acabar de pasar un fantástico día de verano a la sombra de los árboles.
A parte de la posibilidad de hacer alguna que otra ruta de senderismo para conocer los rincones y secretos de la zona, al lado del área recreativa de Arroyomolinos-La Playita se encuentra un centro equino que ofrece rutas a caballo por la Sierra de Grazalema; se tarta de excursiones de 2 horas que invitan a explorar la belleza natural de la región a la vez que nos sumergimos en su historia, todo mientras creamos un vínculo único con los caballos y los paisajes de alrededor.
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