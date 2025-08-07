Ni Sitges, ni Mura: el pueblo más bonito de Barcelona tiene una cascada de 100 metros de altura y un castillo del siglo XI
Preciosos pueblos salpican el paisaje de nuestro país, a cada cual más bonito y con más cosas increíbles por descubrir. Las montañas catalanas no son una excepción, de hecho pueblos como Sitges se han popularizado debido a su belleza. Pero en el corazón de las montañas de Collsacabra se esconde una bonita localidad con aires medievales y rodeada por un espectacular sistema montañoso.
Rupit i Pruit es el resultado de la unión de las dos poblaciones en 1977, destaca por su ubicación a 845 metros de altitud al norte de la comarca de Osona. Las calles empedradas mantienen la esencia medieval de su pasado, junto al puente colgante y edificaciones históricas este pueblo es un imprescindible en tu viaje a las tierras catalanas.
El símbolo más emblemático de la población es, sin duda, el puente colgante. Fue construido en 1945 y restaurado en 1994, pasa por encima del río de Rupit y se une a otros puentes del municipio como el de Can Badaire. Es un punto de paso clave para los visitantes que recorren el casco antiguo de Rupit y sus alrededores, además de ofrecer unas bonitas visas panorámicas del paisaje. Esta pasarela de madera te llevará a la calle principal, donde las casas de piedra y madera capturan perfectamente la identidad histórica que distingue a este rincón.
En pleno casco histórico se encuentra la Iglesia de Sant Miquel Arcángel, es uno de los monumentos religiosos y culturales más importantes del municipio. Fue construida a finales del siglo XIII y principios del XIV. Inicialmente, fue una filial de la iglesia de Sant Joan de Fàbregues, hasta que, en 1878, consiguió la condición de parroquia y se dedicó a San Miguel Arcángel. Es evidente la influencia del arte románico rural que por entonces se estilaba en Cataluña, aunque debido a las remodelaciones posteriores se ha ido fundiendo con otros estilos llegando a la imagen que tenemos hoy en día. Entre sus muros se puede entrever el testimonio de la historia y tradiciones religiosas de esta zona rural.
Castillo de Rupit
El castillo fue documentado por primera vez en el año 968, esta fortaleza medieval fue la que dio origen al actual pueblo de Rupit. Durante la Edad Media fue la residencia de los señores de Rupit, vasallos de los condes de Barcelona. A medida que pasó el tiempo y con la pérdida de la importancia militar, fue cayendo en desuso; pero el núcleo urbano fue creciendo al rededor de esta joya histórica.
Aunque hoy en día solo se conserven algunos de sus restos como los muros en ruinas y de una de las torres, sigue siendo un símbolo de los inicios históricos del pueblo y frecuentemente visitado por curiosos turistas que buscan ahondar en la rica historia que lo envuelve.
Salt de Sallent
La majestuosa cascada de Salt de Sallent es la más alta de Cataluña con 115 impresionantes metros de altura, es un auténtico placer para la vista de los amantes de la naturaleza. El paisaje es maravilloso en cualquier época del año, pero muchos recomiendan visitarlo especialmente en días de lluvia. Puede sonar incómodo y seguramente poco apetecible, pero aseguran que vale la pena admirar el crecimiento del caudal en épocas lluviosas. Este enclave es un destacado punto de interés en el Parque Natural de Collsacabra. Para el broche final a la excursión, no te pierdas las vistas panorámicas de la cascada y su paisaje que ofrece el mirador de Salt de Sallent.
Los más atrevidos encontrarán aquí un gran reto: el descenso del Salto de Sallent. Esta experiencia desafiante es perfecta para quienes se dejen llevar por la aventura, ya que consiste en un descenso de 120 metros dividido en dos rápeles de 60 metros cada uno. Se considera una actividad de nivel avanzado, especialmente para aquellos que no tienen experiencia en barranquismo.
