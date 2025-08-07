Ni Sitges, ni Mura: el pueblo más bonito de Barcelona tiene una cascada de 100 metros de altura y un castillo del siglo XI

La majestuosa cascada de Salt de Sallent es la más alta de Cataluña con 115 impresionantes metros de altura, es un auténtico placer para la vista de los amantes de la naturaleza. El paisaje es maravilloso en cualquier época del año, pero muchos recomiendan visitarlo especialmente en días de lluvia. Puede sonar incómodo y seguramente poco apetecible, pero aseguran que vale la pena admirar el crecimiento del caudal en épocas lluviosas. Este enclave es un destacado punto de interés en el Parque Natural de Collsacabra. Para el broche final a la excursión, no te pierdas las vistas panorámicas de la cascada y su paisaje que ofrece el mirador de Salt de Sallent.