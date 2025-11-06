El pueblo más bonito y barato al que viajar en noviembre está en Teruel: rodeado por una muralla del siglo X, en su centro se erige un castillo de origen musulmán

Construida sobre la anterior mezquita musulmana, fue construida a lo largo del siglo XII, siendo restaurada a partir del siglo XVI. Destacan sus numerosas capillas, las cuales pertenecieron a las familias más importantes del pueblo, y entre las que encontramos la capilla de la Virgen del Pilar (cuyo elemento más atractivo es su altar mayor con una imagen de la Inmaculada en el centro), o la capilla de San Juan Bautista (con un retablo del siglo XVIII donde se representa a San Juan junto a Santiago y San Pedro).