El pueblo más bonito de Asturias es el que esconde el monumento natural más importante de España: el árbol más antiguo de Europa es una joya prácticamente desconocida

Dentro del recinto de la Capilla de Santa María de Bermiego crece desde hace siglos un árbol que se ha convertido en el símbolo de todo el valle. Su tronco grueso domina el paisaje de las afueras de esta aldea asturiana y es el motivo por el que muchos viajeros llegan hasta Bermiego, un núcleo rural escondido de la sierra del Aramo donde se conserva uno de los tejos más antiguos conocidos en Europa. Ese árbol es el Tejo de Bermiego, un ejemplar que forma parte de la larga tradición asturiana vinculada a estos árboles.