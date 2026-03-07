El pueblo más bonito de Asturias es el que esconde el monumento natural más importante de España: el árbol más antiguo de Europa es una joya prácticamente desconocida
Bermiego, una aldea de montaña entre valles y paisajes de la Cordillera Cantábrica, esconde un árbol milenario convertido en símbolo del patrimonio natural asturiano.
Dentro del recinto de la Capilla de Santa María de Bermiego crece desde hace siglos un árbol que se ha convertido en el símbolo de todo el valle. Su tronco grueso domina el paisaje de las afueras de esta aldea asturiana y es el motivo por el que muchos viajeros llegan hasta Bermiego, un núcleo rural escondido de la sierra del Aramo donde se conserva uno de los tejos más antiguos conocidos en Europa. Ese árbol es el Tejo de Bermiego, un ejemplar que forma parte de la larga tradición asturiana vinculada a estos árboles.
La aldea pertenece al concejo de Quirós, una zona montañosa situada en el centro del Principado. Aunque hoy apenas viven allí unos pocos vecinos (no llega al centenar), su entorno natural y la presencia de este árbol milenario han convertido a Bermiego en una parada cada vez más conocida para quienes buscan pueblos tranquilos en el interior de Asturias.
El Tejo de Bermiego, uno de los árboles más antiguos de Europa
Los tejos ocupan un lugar especial en el paisaje del norte de España. En Asturias era habitual encontrarlos junto a templos o espacios comunales, donde funcionaban como punto de reunión del pueblo.
Este ejemplar de la especie Taxus baccata es uno de los mejor conservados de Europa y destaca precisamente por su tamaño y su antigüedad. Aunque no se sabe su edad exacta, distintos estudios estiman que podría tener entre 600 y más de 1.000 años, pero es una cifra difícil de concretar.
Conocido popularmente como “Teixu l’iglesia”, tiene unos 13 metros de altura, el tronco alcanza casi los 7 metros de perímetro y la copa, de 15 metros de diámetro, se abre de forma irregular.
Por su valor natural y cultural fue declarado Monumento Natural por el Principado de Asturias en 1995, un reconocimiento que protege algunos de los elementos más singulares del patrimonio natural de la región.
Precisamente por su conservación y la sensibilidad de las raíces, su perímetro alrededor de la copa se encuentra protegido con el fin de evitar el pisoteo constante de los visitantes y otros posibles daños.
Bermiego, una aldea de montaña en plena Cordillera Cantábrica
Desde Oviedo el trayecto dura aproximadamente una hora atravesando varios pueblos del concejo de Quirós. El tejo se encuentra en una pequeña explanada junto a la iglesia, así que es fácil localizarlo cuando llegas al pueblo. Y si hay que elegir un momento para visitarlo, nos quedamos con otoño, cuando la combinación de colores eleva la belleza de la panorámica.
Más allá del árbol, merece la pena dedicar un ratito a recorrer el pueblo con calma, ya que conserva el aspecto tradicional de las aldeas de montaña asturianas con casas de piedra y pequeñas huertas que se adaptan a la pendiente del terreno propio de la zona.
Desde los alrededores del pueblo tienes una vista amplia sobre los valles de Quirós, con prados, bosques y laderas de montaña. Es el destino ideal para quienes buscan ese ambiente rural que todavía se conserva en muchos pueblos del interior de Asturias tan alejado de los lugares masificados.
En tu visita, aprovecha para explorar espacios naturales cercanos como el Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, uno de los territorios protegidos más importantes de Asturias y declarado Reserva de la Biosfera.
Síguele la pista
Lo último