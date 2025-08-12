El pueblo más bonito de Aragón está en las faldas de los Pirineos: monumentos medievales del siglo XII y el embalse más grande de la región

En los alrededores de la villa se puede disfrutar de una exuberante naturaleza y rutas como la de las Ermitas de Tella, que recorre la de los Santos Juan y Pablo del siglo XI, la de la Virgen de Fajarillas del XII y la de la Virgen de la Peña del XVI. También se puede visitar el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el ibón de Plan o Basa de la Mora o el embalse Mediano -uno de los más grandes de Aragón con más de 1.700 hectáreas-.