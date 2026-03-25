Ni Ronda, ni Frigiliana: el pueblo más bonito de Andalucía está entre el mar y la montaña, tiene un castillo árabe del siglo XIII y fue hogar de Julio César

Aunque el núcleo urbano de Casares se extiende a unos diez kilómetros de la línea de costa, son varias las playas que forman parte del municipio. Una de las más destacadas, y una auténtica joya dentro de la Costa del Sol, es la Playa Ancha, perfecta para un día de tranquilidad junto a las olas. Con un aspecto más salvaje, la playa de la Sal es ideal para aislarse del mundo; además, es aquí donde se erige la Torre de la Sal, otro vestigio de la época árabe datada de antes del siglo XVI y que formaba parte del sistema oficial de torres de la marina.