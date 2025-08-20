El pueblo más bonito de Alicante es todavía un desconocido: está repleto de cuevas que te harán creer que estás en Grecia y tiene 17.000 habitantes
Uno de los pueblos más impresionaste y únicos de Alicante que te permitirá relajarte, desconectar y sacar tu lado más artístico.
Alicante es una de las mejores opciones donde pasar las vacaciones de verano. Sus limpias y ciudades playas, y el increíble ambiente que se respira hacen de esta ciudad de España una de las opciones más recomendadas para pasar una larga temporada de vacaciones o simplemente para una escapada de fin de semana. Pero si algo en Alicante destaca por encima del resto son sus increíbles pueblos: Altea, Calpe o Jávea son solo algunos de los destinos rurales más llamativos de Alicante, pero existe un pueblo desconocido que sin duda te cautivará en cuanto lo veas.
Este pueblo cuenta con uno de los lugares más llamativos de toda la Comunidad Valenciana: las Cuevas del Rodeo. Estas son un conjunto de cavidades excavadas en el interior de enormes rocas blancas por parte de mineros murcianos en el siglo XVIII. Actualmente, son consideradas estudios de arte y cultura viva, pues en ella se desarrolla un amplio catálogo de actividades artísticas como exposiciones o talleres, que junto con el clima y ambiente que presenta el pueblo, crean el entorno perfecto para unas vacaciones de desconexión y descanso.
El pueblo es Rojales, en Alicante. Rojales es un pueblo que cuenta con aproximadamente 17.000 habitantes y está situado a muy pocos kilómetros del mar Mediterráneo, perfecto para una escapada tranquila cerca de la playa. Cuenta con un clima soleado, ideal para disfrutar del encanto del pueblo a cualquier hora, sin preocuparse demasiado por el calor.
Uno de los elementos más importantes de Rojales es el agua. El río Segura es uno de los estandartes del pueblo, pues gracias a él se han construido grandes obras civiles que ahora son parte de un amplio patrimonio arquitectónico. Destaca el conjunto monumental hidráulico urbano, donde encontramos un azud, una noria, las boqueras de acequia y un puente de sillería.
Un pueblo hecho por y para el arte
Pero sin duda el lugar más destacado de Rojales son las Cuevas del Rodeo. Actualmente, algunas se encuentran abiertas al público y en ellas podremos disfrutar del arte y belleza de estas antiguas cavidades. Cada una tiene un encanto diferente y único donde podemos encontrar desde talleres y galerías de arte, hasta espacios culturales y tiendas de artesanía. En estas cuevas no hay filas ni es necesaria una entrada, lo que lo hace un lugar perfecto para visitar y perderse por las cuevas dejando que estas te sorprendan a cada paso que des.
Rojales no es solamente un pueblo de Alicante, es un espacio artístico en el que conviven, vecinos, viajeros, artistas... Cada uno aportando una esencia única y diferente en uno de los lugares más bonitos de toda la Comunidad Valenciana. Si estás buscando un destino llamativo y lleno de vida donde relajarte, y que además te saque tu vena artística, Rojales es el lugar indicado.
Cómo llegar a Rojales
Para llegar al pueblo de Rojales, en caso de salir desde la ciudad de Alicante tomaremos las carreteras AP-7. Esto nos llevará aproximadamente 45 minutos hasta llegar al pueblo. Por otro lado, si salimos desde Murcia tomaremos la vía A-7, que nos llevará alrededor de 50 minutos.
