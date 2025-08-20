El pueblo más bonito de Alicante es todavía un desconocido: está repleto de cuevas que te harán creer que estás en Grecia y tiene 17.000 habitantes

Alicante es una de las mejores opciones donde pasar las vacaciones de verano. Sus limpias y ciudades playas, y el increíble ambiente que se respira hacen de esta ciudad de España una de las opciones más recomendadas para pasar una larga temporada de vacaciones o simplemente para una escapada de fin de semana. Pero si algo en Alicante destaca por encima del resto son sus increíbles pueblos: Altea, Calpe o Jávea son solo algunos de los destinos rurales más llamativos de Alicante, pero existe un pueblo desconocido que sin duda te cautivará en cuanto lo veas.