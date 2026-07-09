El pueblo blanco del sur perfecto para huir del calor este verano: tiene el embalse más grande de Andalucía, un teatro al aire libre y es Bien de Interés Cultural

En el extremo sur de la provincia de Córdoba, donde la Subbética comienza a fundirse con las tierras de Málaga y Granada, se encuentra uno de los pueblos más singulares de Andalucía. Encaramado sobre un cerro, rodeado casi por completo por las aguas del pantano, ofrece una imagen que recuerda a una isla blanca flotando entre montañas y olivares. Una ubicación privilegiada que le ha valido el sobrenombre de "el pueblo entre el lago". Desde la distancia, la imagen resulta sorprendente: un caserío blanco coronado por un castillo árabe que parece emerger sobre un gigante mar de agua dulce. ¿Qué podría salir mal aquí?

Ya desde la carretera que conduce hasta el municipio, se regala una de las panorámicas más espectaculares de la provincia. Hoy el embalse forma parte inseparable de la identidad de Iznájar, pero su historia es relativamente reciente. La construcción de la presa sobre el río Genil, culminada en la década de 1960, supuso un profundo cambio para la comarca. Bajo las aguas quedaron antiguos caminos, huertas, cortijos y miles de olivos, mientras buena parte de la población se vio obligada a abandonar sus tierras.

Martín Álvarez

La espectacular silueta de Iznájar sobre el embalse / Istock / BackyardProduction

Por qué es Bien de Interés Cultural: un rico patrimonio arquitectónico, histórico y etnológico

La visita suele comenzar en la parte más elevada del municipio, donde se levanta el Castillo de Iznájar. Esta fortaleza de origen andalusí levantada en el siglo VIII, construida en una posición estratégica, domina el paisaje desde hace siglos y ofrece una de las mejores panorámicas del embalse. A pocos pasos del castillo se encuentra el rincón más fotografiado de Iznájar: el Patio de las Comedias. Esta pequeña plaza, rodeada de casas encaladas y adornada con centenares de macetas repletas de flores, conserva un ambiente único.

Patio de las Comedias en Iznájar (Córdoba) / Istock / Alberfb

Su nombre recuerda las representaciones teatrales que se celebraban aquí hace siglos, aunque hoy el protagonismo lo ponen el colorido de sus fachadas y el cuidado con el que los vecinos mantienen este espacio convertido en símbolo del municipio. Sentarse unos minutos bajo la sombra de sus flores permite disfrutar de la esencia de la vida en la Subbética. También se encuentra el Teatro al Aire Libre de la Cruz de San Pedro: un emblemático espacio cultural y mirador situado en la zona alta.

Es famoso por albergar la programación cultural estival y por ofrecer unas de las mejores vistas panorámicas del castillo, las casas blancas y la Parroquia de Santiago Apóstol. Mientras tanto, uno de los lugares más recomendables, es el Mirador de la Villa, desde donde se obtienen amplias vistas del embalse.

El Castillo de Iznájar / Istock / nito100

Riqueza natural, actividades náuticas y gastronomía

A pocos kilómetros del centro urbano se encuentra Valdearenas, una playa de interior que cada verano atrae a visitantes en busca de tranquilidad. Su arena, las zonas de baño y la posibilidad de practicar actividades como kayak, paddle surf, vela o piragüismo hacen que resulte difícil creer que el mar se encuentra a cientos de kilómetros de distancia.

El embalse de Iznájar (Córdoba) / Istock / nito100

Por su parte, la gastronomía constituye otro de sus grandes reclamos. En las mesas de los restaurantes locales conviven los sabores tradicionales de la Subbética con recetas propias. Uno de los platos más característicos es el salmorejo de Iznájar, una variante que incorpora naranja y bacalao. Tampoco faltan los dulces artesanos, elaborados con recetas transmitidas de generación en generación.