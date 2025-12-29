Parece Huesca pero está en Cádiz: el pueblo blanco más bonito de España al que querrás viajar este invierno está rodeado de montañas y tiene el paisaje nevado más sorprendente de Andalucía

Aparte de recorrer sus maravillosas calles pintadas de color blanco, Grazalema ofrece varios lugares y actividades que debes probar. No puedes irte de la localidad sin visitar antes sitios como la Plaza de España, perfecta para tomar algo y donde los locales hacen la mayor parte de su vida social, o el Museo Textil, el cual es gratuito y explica a la perfección la larga historia del pueblo con la producción de lana.