Parece un pueblo blanco andaluz, pero está en Madrid: el misterioso destino de la Alcarria madrileña conocido por ser refugio de artistas

En esta época se empezó a cultivar la estética actual. En el pueblo destacan la Iglesia de San Pedro Apóstol, las callejuelas empinadas y los detalles cuidados por sus vecinos. Los habitantes de Olmeda cuidan con esmero sus casas, encalándolas con frecuencia y adornando cada puerta de forma diferente. No es raro, tampoco, ver flores colgando de las ventanas o adornando las calles. Combinando este entorno con la vegetación a su alrededor, entendemos las palabras de uno de los pintores que la habitó: “Tiene el verdor de los municipios del norte y la blancura de los andaluces”.