El pueblo blanco de Huelva rodeado de castañares donde probar "el mejor jamón de España": Conjunto Histórico, más de 500 tipos de setas y la primera cueva turística de España

Hay dos cosas que dan fama, principalmente, al pueblo de Aracena: la primera es su jamón, conocido en el mundo entero por la calidad que da fama a toda Andalucía. El segundo, sin duda, es su cueva, la primera cueva turística de España, abierta en 1914 bajo el castillo de la ciudad, y como regalo añadido, el entorno en que se encuentra, con montes de castaños que ocupan más de 4.000 hectáreas en pleno corazón de Sierra Morena, rodeado de encinas y alcornoques.

Aracena, la Iglesia Mayor Prioral con su espadaña y la torre mudéjar visto arriba los edificios blancos de la ciudad / Istock / M.Torres

Bajo esos árboles del norte de Huelva pastan en otoño los cerdos ibéricos, que de octubre a marzo engordan con la bellota que cae al suelo. Más arriba, en las laderas húmedas, la dehesa se mezcla con castaños, que en noviembre tiñen de amarillo los caminos de piedra entre las aldeas, y al final de la subida, a 682 metros de altitud, aparece un pueblo blanco amontonado alrededor de un cerro, con un castillo en lo alto. Hemos llegado a nuestro destino.

Adriana Fernández

De la plaza del casino a la Plaza Alta

El paseo empieza abajo, en el centro de la vida diaria del pueblo, donde se levanta el Casino de Arias Montano, que homenajea con su nombre al humanista que fundó en el pueblo una cátedra en latín. Desde allí, las calles se empinan entre casas encaladas hacia el primer centro de Aracena, la Plaza Alta. Según los resgistros esta fue el corazón del pueblo antaño, en el siglo XV, hasta que este creció extendiéndose ladera abajo.

Aracena, Iglesia de la Asunción, Andalucía / Istock / M.Torres

En un lado está el Cabildo Viejo, un antiguo pósito con una portada del XVI, que fue el primer ayuntamiento y hoy funciona como centro de información. Enfrente se alza la mole de piedra de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, aparentemente demasiado grande para la plaza y con una curiosa historia detrás. Desde los inicios de su construcción a principios del siglo XVI, el templo creció a cuenta gotas hasta llegar al siglo XX a "medio hacer" y, de nuevo, seguir su construcción a mediados de los 70, viendo su conclusión 480 años después de empezarse.

Pero no es el único templo cristiano en la ciudad. La iglesia prioral del Castillo, así como castillo-iglesia de Nuestra Señora de los Dolores recoge la magnitud de los templos de Aracena, puerta de entrada a la Gruta de las Maravillas y declarada Bien de Interés Cultural en 1995.

Iglesia de Nuestra Señora del Mayor Dolor en Aracena / Istock / Flavio Vallenari

Esta iglesia, la más antigua y emblemática de Aracena, se eleva sobre la montaña, en las ruinas del castillo, y su construcción se reduce a un gótico tardío, ampliamente influenciado por estilos mudéjares y de la Catedral de Sevilla. Se accede a ella desde la Plaza Alta, por una cuesta que la conecta a lo más alto dle cerro, y se cree que sus orígenes se remontan a una antigua alcazaba islámica y su conversión a castillo, a la Orden de Santiago.Desde aquí se ven los tejados del casco antiguo, Conjunto Histórico.

Arcos de entrada a la iglesia de Aracena en la provincia de Huelva / Istock

La cueva bajo los pies

Lo más sorprendente de la visita está debajo del mismo cerro. A mediados del siglo XIX, unos trabajos mineros dieron con una cueva, y 26 años despùés de su descubrimiento abría al público la mencionada Gruta de las Maravillas, la primera cueva turística de España.

Vista de la Gruta de las Maravillas en Aracena / Istock / Nando Lardi

Emblema por excelencia de Aracena, su recorrido de 1.200 metros atraviesa extensiones de lagos, formaciones kárstikas, y la longitud de un complejo subterráneo de estalactíticas, estalagmitas, columnas, gours, coladas, pisolitos, excéntricas, cortinas...todo moldeado por el agua, la piedra y el tiempo en un conjunto que hace de la imaginación un recurso de segunda.

Una visita de cine En la cueva se rodaron escenas de 'Viaje al centro de la Tierra' y 'Tarzán y las minas del rey Salomón'.

La entrada está en pleno casco urbano. La visita guiada recorre sus dos niveles y dura unos 45 minutos, y las cuevas mantienen una temperatura de entre 16 y 19 grados durante todo el año, agradable en invierno pero convemiente de abrigo en verano. Entre los puntos más destacados de la visita, se señala el Gran Lago, en una sala de 70 metros de altura, y el de las Esmeraldas, que atraviesa otras como la Cristalería de Dios o la de los Desnudos.

Vista de la Gruta de las Maravillas en Aracena / Istock / Nando Lardi

Jamón y setas

Aracena es uno de los 31 municipios de la sierra donde se elaboran los jamones de la Denominación de Origen Protegida Jabugo y solo ampara piezas de cerdos 100 % ibéricos o con al menos un 75 % de raza ibérica, un proceso que se puede seguir en el Museo del Jamón, el centro de interpretación del cerdo ibérico.

Grupo de cerdos ibéricos en la pradera, España / Istock / Jose Arcos Aguilar

En la planta baja de ese mismo edificio, la Junta de Andalucía tiene un punto de información micológica con entrada gratuita. Allí se explica que el parque natural guarda más de 500 especies de setas, entre comestibles y tóxicas, algunas todavía sin catalogar. Las más buscadas son la tana, el tentullo, el gurumelo, el gallipierno y el níscalo, y la temporada fuerte va de septiembre a noviembre. Y todos estos productos, resumen y completan la oferta gastronómica de Aracena.

Productos típicos y donde probarlos

En José Vicente, uno de los restaurantes clásicos del pueblo, los gurumelos de temporada se sirven a la plancha o en revuelto. En Rincón de Juan el jamón y los quesos de la sierra se piden en formato de tapa, y en Puerta 20 comparten carta con las croquetas. Y en invierno se suman las migas, y en Navidad, los pestiños y el piñonate.