El pueblo blanco más bonito de España es Bien de Interés Cultural: con casas construidas bajo rocas, está coronado por una impresionante fortaleza nazarí
Perteneciente a la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, se halla en una zona que ha estado poblada durante más de 5.000 años.
Por el sur de España, repartidos principalmente en las provincias de Málaga y Cádiz, podemos encontrar cantidad de pueblos blancos, conocidos así debido al color de las fachadas de las casas, las cuales se pintan con cal para repeler el calor al máximo.
Ubicados en un entorno natural privilegiado, todos y cada uno de estos municipios cuentan con una belleza de lo más asombrosa, con panorámicas que quitan el hipo y la luz del Sol reflejándose en sus fachadas. A pesar de este encanto compartido, hay uno de estos pueblos que se diferencia de manera significativa del resto.
Excavado en la roca
En la parte noreste de la provincia de Cádiz se halla un pueblo que, desde 1985, está declarado como Bien de Interés Cultural. Uno de los pueblos más curiosos que hay en toda España, Setenil de las Bodegas se extiende por debajo de las rocas de una montaña, literalmente. Aunque desde la segunda mitad del siglo pasado la villa ha aprovechado la singularidad y atractivo de su entramado urbano para el desarrollo turístico, su principal motor económico sigue siendo de signo agrícola.
Aunque el aspecto actual del pueblo data del siglo XIX, cuando se empezaron a encalar las fachadas de las casas, se han encontrado evidencias en importantes yacimientos arqueológicos de la zona que datan los orígenes de la población en el período Neolítico; aún así, no es hasta la Baja Edad Media cuando se asienta oficialmente la villa que hoy conocemos.
Muestra clara de la presencia musulmana en la villa en el pasado son el castillo -una fortaleza nazarí datada del siglo XIII situada en el casco antiguo-, y el antiguo poblado almohade que quedaba cobijado por las murallas de éste.
Descubriendo Setenil de las Bodegas
Si bien puede parecer que las casas y negocios del pueblo están metidos en las rocas, tal como sucede en otras localidades de Andalucía, la realidad es que se han desarrollado entre sus recovecos: en lugar de excavar la roca, las construcciones se limitan a cerrar la pared rocosa y desarrollar la construcción de manera longitudinal.
Para poder admirar estas peculiares construcciones tan solo hace falta darse un paseo por las calles del pueblo, siendo las calles Cuevas del Sol y Cuevas de la Sombra donde este fenómeno se hace más evidente. También podrás admirar como la roca parece comerse los edificios en la zona de la calle Herrería, con su coqueto “Bésame en este Rincón”, uno de los rincones más mágicos y románticos de Andalucía.
Es cerca de este rincón donde se erige la fortaleza, de cuya arquitectura mozárabe aún se mantienen la Torre del Homenaje y algunos tramos de la muralla. Justo debajo del torreón se halla el antiguo aljibe árabe, que acumulaba el agua de lluvia para abastecer a la fortaleza.
Por la villa hay repartidas varias iglesias y ermitas, cada una con personalidad propia y las cuales merece mucho la pena visitar. La Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación es un hermoso templo del gótico tardío desde donde, cada Semana Santa, procesiona la Hermandad de la Santa Vera Cruz (Los Blancos)
Si te has quedado con ganas de conocer un poco más sobre la historia de la zona, a unos kilómetros del pueblo encontrarás las ruinas de la ciudad romana de Acinipo, cuya época de mayor esplendor sucedió a finales del siglo I d.C., lo cual queda reflejado en el imponente teatro, el elemento mejor conservado de todo el yacimiento.
Dónde comer
Si de normal en Andalucía ya se come de diez, el entorno de Setenil de las Bodegas hace que la comida sepa todavía mejor, si es que eso es posible. Muchos de los establecimientos de restauración del pueblo se encuentran bajo la roca, lo que hace que la experiencia de comer en ellos sea algo único. Así, podrás disfrutar de unas deliciosas tapas en La Escueva o el Bar Frasquito, o una excelente cocina tradicional en el Domínguez.
Síguele la pista
Lo último