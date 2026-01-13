El pueblo blanco más bonito de España es Bien de Interés Cultural: con casas construidas bajo rocas, está coronado por una impresionante fortaleza nazarí

En la parte noreste de la provincia de Cádiz se halla un pueblo que, desde 1985, está declarado como Bien de Interés Cultural. Uno de los pueblos más curiosos que hay en toda España, Setenil de las Bodegas se extiende por debajo de las rocas de una montaña, literalmente. Aunque desde la segunda mitad del siglo pasado la villa ha aprovechado la singularidad y atractivo de su entramado urbano para el desarrollo turístico, su principal motor económico sigue siendo de signo agrícola.