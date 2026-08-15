Todos van a Ronda, pero pocos van al pueblo blanco con un desfiladero y termas romanas: aguas termales que brotan a más de 30 grados y un paisaje entre montañas

En el norte de Granada, entre el Cerro Jabalcón y el embalse del Negratín, aparece un pueblo que guarda una historia termal mucho más antigua que su actual balneario. Los manantiales de Zújar ya eran conocidos en época romana, cuando se construyó junto a ellos un complejo de baños cuyos restos terminaron bajo las aguas del embalse.

Embalse del Negratín. / Fotomicar / ISTOCK

El agua, en cambio, sigue brotando. Emerge a una alta temperatura y alimenta el actual balneario, mientras alrededor se extiende uno de los paisajes más característicos de esta zona de la provincia.

Adriana Fernández

Unas termas romanas que acabaron bajo el embalse

Los Baños de Zújar se encuentran en la ladera norte del Cerro Jabalcón, junto al embalse del Negratín. El agua procede de niveles profundos del subsuelo y asciende hacia la superficie a través de las fracturas de la roca. Cuando llega al exterior, supera los 38ºC.

En época romana ya existía aquí un complejo termal. La documentación histórica del balneario cuenta que había diferentes espacios en las antiguas instalaciones, entre ellos un frigidarium, un tepidarium y un caldarium, que estaban relacionados con distintas temperaturas y usos dentro de los baños.

Cerro Jabalcón / Wikimedia Commons

Aquellas termas ya no forman parte del paisaje que hoy se puede recorrer, ya que la construcción del embalse del Negratín hizo que los restos del antiguo complejo quedaran bajo el agua, aunque el manantial que dio origen a los baños sigue activo.

La tradición termal siguió después de la época romana y acabó dando lugar al balneario que existe actualmente. Sus instalaciones aprovechan los mismos manantiales y cuentan con espacios de baño termal, entre ellos un Caldarium que mantiene en su nombre la referencia a los antiguos baños romanos.

Vista del lago Negratín. / Istock / Fotomicar

Las aguas de Zújar están clasificadas como sulfatadas, cloruradas y sódicas y presentan una mineralización fuerte. Su composición incluye, entre otros elementos, sulfatos, cloruros, sodio y calcio.

Fueron declaradas aguas mineromedicinales en 1928, dentro de la tradición balnearia que se había desarrollado alrededor del manantial. El balneario recoge diferentes usos terapéuticos históricos de estas aguas, pero su interés para el visitante está también en su temperatura y en la experiencia de bañarse en un manantial que ya era conocido hace siglos.

Un arco natural entre las rocas del Jabalcón El Cerro Jabalcón es la referencia más evidente de Zújar y también uno de los lugares desde los que mejor se entiende el paisaje que rodea al municipio. Aquí hay que destacar el Agujero de la Heredad, también conocido como Ojo de la Horadada o Puerta de Zújar. Es un arco natural abierto en la roca y uno de los elementos geológicos más reconocibles de la montaña. El entorno del Jabalcón cuenta además con rutas y senderos que permiten acercarse a diferentes puntos de la montaña. En las zonas altas se encuentran también un mirador astronómico y una pista destinada al vuelo libre con vistas hacia el embalse y el Altiplano.

El pueblo blanco que se extiende al pie del Jabalcón

La historia de Zújar se remonta a diferentes etapas y see conservan vestigios de época íbera, romana y andalusí. En el centro destaca la Iglesia de la Anunciación, levantada en el siglo XVI sobre el solar de una antigua mezquita. La etapa andalusí también dejó su huella en la configuración urbana y defensiva de la localidad. Zújar formó parte del territorio musulmán de Granada antes de incorporarse al reino cristiano.

Zújar, en Granada / Wikimedia Commons

Otro elemento particular de la localidad aparece durante sus fiestas de Moros y Cristianos. La representación conocida como los “papeles” forma parte de una tradición que el Ayuntamiento sitúa con más de tres siglos de antigüedad y que todavía se representa durante las celebraciones en honor de la Virgen de la Cabeza.