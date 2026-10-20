El pueblo blanco colgado sobre un lago turquesa donde comer las mejores albóndigas de España: perfecto para recorrer a pie sus cuestas encaladas y la torre nazarí que lo vigila desde lo alto
Historia medieval, gastronomía andalusí y una playa artificial en el corazón de Grazalema.
Desde 2018, Zahara de la Sierra, situado en la provincia de Cádiz, Andalucía, pertenece a la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España. Este pequeño pueblo es famoso por su impresionante estampa de pueblo blanco andaluz colgado sobre un lago turquesa y encaramado en una roca, su rico patrimonio medieval y su ubicación privilegiada en el corazón del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Este pueblo vive de la agricultura y del turismo rural y de aventura, por lo que es un buen destino para los amantes del senderismo, la escalada, el kayak, la bicicleta y las rutas a caballo.
Aparte de su rico patrimonio, en Zahara de la Sierra puedes comer las mejores albóndigas de España, por un lado bañadas en salsa de vino o almendras y acompañada por un sofrito de verduras a fuego muy lento o por otro lado, horneadas al estilo árabe o andalusí especiadas con comino, cilantro y un toque de canela. Se sirven guisadas en una salsa espesa de tomate casero con especias aromáticas, cocinadas lentamente en barro o formato tajín.
Zahara de la Sierra: perfecto para recorrer a pie sus cuestas encaladas
Declarado Conjunto histórico artístico, este pueblo de Andalucía es uno de los más visitados y bonitos del territorio que alberga un importante patrimonio cultural que tienes que ver si o si. La Plaza del Rey es de esos rincones que te transmiten paz y cercanía, también se le conoce por ser el mirador más visitado de la provincia de Cádiz. Desde esta plaza hay unas vistas preciosas al embalse de Zahara- el Gastor y al jardín de los Pinsapos que hay justo debajo y el único bosque de pinsapos del mundo que se encuentra en el interior de un pueblo.
Un monumento imprescindible para visitar Zahara es la Iglesia de Santa Maria de la Mesa, que terminó de construir en 1755, sobre la ermita de San Francisco. En su interior se encuentra el retablo mayor de estilo rococó, presidido por la imagen de Santa Maria de la Mesa y el Museo Parroquial, que cuenta con piezas de orfebrería y bordado de gran interés. Justo muy cerca, en una de sus cuestas encaladas está la Puerta de la villa y los restos de la antigua muralla que protegía el pueblo de Zahara.
Esto seguro que no lo sabías
En días despejados, en este mirador se puede ver al norte Algodonales y la Sierra Líjar, al levante Sierra de Monte Prieto y la Playita de Zahara de la sierra.
No os podéis ir del pueblo sin pasar por la Calle Ronda, la calle más bonita que ver en Zahara de la Sierra. Esta calle tan especial está protagonizada por el blanco tan cuidado de sus fachadas y su suelo empedrado. Muy cerca encontramos un pequeño sendero de piedra entre los restos que quedan en el castillo, lo que a día de hoy mejor se conserva es su famosa torre del homenaje, una torre nazarí que lo vigila desde lo alto.
Una curiosidad
La Torre del Homenaje se construyó con el fin de servir de refugio en caso de caerse el resto de la villa, con la esperanza. que que llegara ayuda exterior o poder negociar paz.
Otro de tus imprescindibles: la playita de Zahara de la Sierra
Aunque parezca imposible, en plena sierra y a más de 7 kilómetros en línea recta del mar, este pueblo tiene su propia playa. A diez minutos en coche, en la Sierra de Monte Prieto, se encuentra el Área Recreativa de Arroyomolinos, más conocida como la Playita de Zahara, con una superficie de 53 m2.
Esto ha sido gracias al aprovechamiento del curso del río, lo que ha llevado a crear una playa artificial, un lujo que no todas las personas que no viven en zona costera pueden disfrutar. Además la zona cuenta con una área de restaurante, mesas repartidas por todo el recinto con barbacoas y zonas de juegos para los más pequeños.
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