Todos van a Ronda, pero pocos conocen el pueblo blanco colgado bajo un castillo árabe con una cueva de arte neolítico: pinturas rupestres, estalactitas y 700 escalones bajo tierra

Mientras la mayoría de viajeros van de cabeza a destinos como Ronda (que hay que visitar al menos una vez en la vida), en el corazón del Parque Natural de las Sierras Subbéticas te espera Zuheros, uno de esos lugares que tampoco deberías perderte y que pasa desapercibido para muchos. De primeras es el prototipo de pueblo blanco andaluz, con sus callejuelas estrechas, fachadas impolutas e hileras de olivos perdiéndose en el horizonte.

Vista panorámica del Pueblo Blanco de Zuheros y el Castillo, Córdoba, Andalucía, España, en el Geoparque de las Sierras Subbéticas / Istock / Nandi Estevez

Pero aún hay más: las casas parecen brotar directamente de la roca caliza, custodiadas desde lo alto por una fortaleza de origen musulmán encaramada a un peñón. Llegar hasta aquí es sencillo y el pueblo invita desde el primer minuto a aparcar el coche y recorrerlo con calma a pie, disfrutando de los miradores y del aire fresco de la montaña.

Adriana Fernández

No te pierdas la Cueva de los Murciélagos

A unos cuatro kilómetros del centro urbano, subiendo por el Cerro de los Murciélagos, se encuentra la entrada a la cueva. La experiencia te va a impresionar desde el inicio, pero tienes que estar dispuesto a trabajar las piernas: el recorrido turístico suma unos 700 escalones de piedra entre el descenso a las profundidades y la posterior subida de vuelta a la superficie. ¡Te aseguramos que merece la pena!

A lo largo de los 450 metros habilitados para la visita (de una red subterránea que supera los dos kilómetros) avanzas entre galerías oscuras y salas repletas de estalactitas y estalagmitas. La cavidad debe su nombre a las distintas especies de murciélagos que siguen utilizando sus zonas más inaccesibles como refugio. Que no, que no da miedo... Bueno, tal vez un poquito.

Cueva de murciélagos en el bonito pueblo de Zuheros en Córdoba, España. / Istock / max8xam

Pero el miedo se te va en cuanto descubras que el gran tesoro de la cueva es arqueológico. En sus paredes rocosas se aprecian con claridad pinturas rupestres que abarcan desde figuras de caballos, osos o ciervas del Paleolítico hasta trazos de hombres y cabras del Neolítico. Las excavaciones demostraron que este espacio estuvo habitado de forma permanente desde el 6000 a.C. aproximadamente, y servía tanto como hogar para aquellas comunidades cazadoras y ganaderas, como lugar de enterramiento ritual, tal y como revelaron los restos humanos y ajuares hallados en su interior.

De vuelta al pueblo: el castillo y el museo

Tras la visita subterránea y convalidar el día de gimnasio después de haber subido esos escalones, la ruta continúa de regreso al casco histórico de Zuheros. Tu primera parada debería ser el propio castillo, levantado originalmente en el siglo IX durante la época de al-Ándalus. La fortaleza fue transformándose con los siglos hasta incorporar un palacio residencial en el siglo XVI, y hoy sus ruinas y torres te dan una perspectiva incomparable sobre los tejados del pueblo y la sierra.

Zuheros, castillo y pueblo. / Istock / Jesus Noguera; Jesus Noguera Fernandez - www.jesusnoguera.com

Justo al lado se encuentra el Museo Arqueológico Municipal, la mejor parada para completar el círculo y entender un poco más lo que acabas de visitar. Allí se conservan y exhiben las vasijas de cerámica, las herramientas de piedra, los utensilios de hueso y los elementos de adorno recuperados en la Cueva de los Murciélagos.

Pueblo de Zuheros / Istock / patri

Para terminar la jornada, lo mejor es perderse sin rumbo por las calles encaladas, buscar una terraza en la plaza principal y probar el famoso queso de cabra autóctono con un chorro de aceite de oliva de la Denominación de Origen Baena.