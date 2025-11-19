El pueblo blanco más bonito de Andalucía está dentro de un castillo medieval: es Conjunto Histórico-Artístico y está repleto de calles empedradas
No hay nada igual, un pueblo encalado al que se llega tras cruzar el antiguo patio de armas de la fortaleza.
Lo de los pueblos blancos de Andalucía es otra historia. Quienes han viajado por el sur de España ya saben que es el escondite de un ramillete de localidades que han sabido mantener la esencia y la estética tradicional, pintados de una cal tan blanca que brillan como el sol.
Pero hay uno que sobresale por encima de todos los demás. Y no lo decimos en un sentido obvio: no nos referimos ni a Grazalema, ni a Casares, ni a Arcos de la Frontera, con sus icónicas estampas entre sierras y dominando el paisaje sobre encrespadas colinas.
El pueblo blanco de Andalucía del que hablamos hoy es único, porque aunque todos se parecen en la tonalidad de sus fachadas, es uno de los pocos (quizá el único) municipios que duerme dentro de un castillo medieval, en sentido literal.
El pueblo blanco más curioso de Andalucía
Ponemos rumbo a Cádiz, hacia el Parque Natural de los Alcornocales porque allí, a cien kilómetros de la capital, como encaramado en lo alto de una montaña, sobresale este pueblo cuyas casas están todas levantadas dentro del cinturón amurallado que rodea la ciudad.
Es la magia de Castellar de la Frontera, en la comarca del Campo de Gibraltar, un pueblo blanco ubicado dentro de un castillo del siglo XIII. Obviamente, está declarado Monumento Histórico Artístico y es, oficialmente, uno de los Pueblos más Bonitos de España.
Dentro de todo el recinto amurallado, además de callejuelas empedradas y casas encaladas adornadas con mil flores, quedan todavía en pie algunas torres defensivas. Las dos que dan acceso al castillo son las mejor conservadas y, tras cruzar el antiguo patio de armas, asoma este pintoresco núcleo de población.
Qué ver en este pueblo declarado Monumento Histórico Artístico
Desde lo alto del castillo, levantado a 300 metros de altitud, se puede ver desde la densa masa alcornocal que forma el que sin duda es el mayor bosque de alcornoques de la península, hasta la bahía de Algeciras e incluso el peñón de Gibraltar en días despejados.
Aunque el núcleo urbano que hay dentro de la fortaleza, llamado Castellar Viejo, no es el único que forma parte del pueblo. entre otros motivos porque, a medida que iba aumentando la población, el recinto se fue quedando pequeño.
Es por eso que Castellar Viejo se completa con otros dos barrios, Castellar Nuevo, a unos ocho kilómetros de distancia del castillo, y Almoraima, que es en realidad una pedanía de Castellar de la Frontera, situada un poquito más allá de Castellar Nuevo.
