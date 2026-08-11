El pueblo blanco a 1.400 metros con el barranco más profundo de la península a sus pies: noches de chaqueta en pleno agosto y Sierra Nevada como telón de fondo

En el sur de la provincia de Granada, en el corazón de la comarca de la Alpujarra Granadina, se halla un pueblo de belleza sin igual, situado en un entorno que parece casi imposible, y donde el verano no es más que un suspiro de aire templado. Con una población algo inferior a los 600 habitantes, el municipio de Capileira se convierte durante la temporada de verano en un verdadero refugio para aquellos que huyen del calor; un pueblo situado a 1.500 metros sobre el nivel del mar y desde el cual se pueden ver algunas de las cumbres más impresionantes de toda la península.

El pueblo de Capileira con Sierra Nevada de fondo / Istock / Pablo Utrilla

Erigiéndose a la entrada del Parque Nacional de Sierra Nevada (de hecho, parte del término municipal se emplaza dentro de los límites del parque), Capileira es el pueblo situado a más altura de todos los municipios que hay en los alrededores, convirtiéndose así en uno de los mejores miradores que podemos encontrar para disfrutar y obtener unas panorámicas increíbles de todo el entorno. Además, con sus casas de fachada blanca y los picos de Sierra Nevada al fondo, el pueblo ofrece una de las postales más encantadoras que podamos imaginar.

Adriana Fernández

El balcón de la Alpujarra

Situado a casi 1.500 metros sobre el nivel del mar, la villa de Capileira se encuentra en la parte superior del Barranco del Poqueira, uno de los valles más impresionantes y profundos que hay en todo el territorio de la península ibérica. De hecho, tal es la importancia de este valle que cuenta con la declaración de Conjunto Histórico del Barranco del Poqueira, el cual propone una ruta llena de historia y cultura por los pueblos y rincones natural que se emplazan en él.

Panorámica de Capileira / Istock / teddiviscious

Capileira es el pueblo situado a mayor altura de todos los que hay en el barranco, con lo que cuando llega la temporada de verano, y en el resto del país las temperaturas alcanzan cifras prácticamente insoportables, el pueblo sigue manteniendo un ambiente bastante agradable, con temperaturas que durante el día pueden llegar a los 30ºC, pero que por la noche descienden hasta los 20ºC. De esta manera, Capileira se erige como un auténtico refugio climático para todos aquellos que sufren más a causa de las olas de calor, un acontecimiento que vemos que cada vez es más y más frecuente en la época estival.

Al erigirse dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada, el pueblo ofrece también cantidad de rutas de senderismo que permiten al visitante descubrir los rincones secretos que se esconden por el valle y sus alrededores. Caminos rodeados por una belleza natural inigualable, algunos de los senderos más destacados son el PRA-70, cuyo trazado circular de 9 kilómetros recorre los pueblos de Capileira, Pampaneira y Bubión; y el PRA-69, con un trazado circular de 7,5 kilómetros que lleva hasta la central hidroeléctrica de Poqueira.

El Parque Nacional de Sierra Nevada permite ser disfrutado todo el año / Istock / BrasilNut1

Qué hacer en Capileira

Junto con disfrutar del entorno y sus vistas, lo imprescindible que hay que hacer cuando se visita Capileira, especialmente durante la temporada de verano, es regocijarse con las agradables temperaturas de las que goza el pueblo. Estos últimos años, en los que, por culpa del cambio climático, hemos visto cómo las temperaturas han ido subiendo cada vez más, encontrar un lugar en el que todavía se esté fresco es cada vez más difícil. Por eso, Capileira se erige estos meses como el mejor refugio contra el calor.

Una calle de Capileira / Istock / Fotoidea Visual

Antes o después de emprender la marcha por cualquiera de los senderos que se extienden alrededor del pueblo, dar un paseo por sus calles es también una muy buena opción. Compuesto casi en su totalidad por casas de fachada blanca, las cuales reflejan la luz del Sol de una manera mágica, su monumento más destacado es la Iglesia de Nuestra Señora de la Cabeza, cuyo edificio actual data del siglo XVII y en el interior de la cual se exhibe una imagen de la Virgen de la Cabeza donada al pueblo por los Reyes Católicos.

Interesante también de hacer, y sin necesidad alguna de salir del pueblo, la Ruta del Agua de Capileira es una manera diferente de conocer más acerca de la historia de este pueblo de origen amazig. La ruta recorre las 11 fuentes que hay repartidas por las calles del pueblo, de las cuales brota agua durante prácticamente todo el año.