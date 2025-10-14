El pueblo blanco andaluz con el documento romano más antiguo de España: una placa de bronce que actualmente se expone en el Louvre de París

Durante varios siglos, la región del sur de la península ibérica fue testigo de la presencia e influencia que los romanos ejercieron; fue después de un largo y complejo proceso de conquista que terminó con la creación en el año 27 a.C. de la provincia de la Bética, que abarcaba gran parte de la actual Andalucía. Bautizada en honor al río Betis (el actual Guadalquivir), fue una de las provincias más importantes del Imperio; en el siglo I a.C. fue uno de los principales centros de operaciones de la guerra entre Julio César y Pompeyo Magno, y dio a Roma dos de sus más importantes emperadores, Trajano y Adriano, además de ser lugar de nacimiento de figuras de primer orden, como el filósofo Séneca o el poeta Lucano.