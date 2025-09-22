El pueblo blanco de Andalucía perfecto para visitar en otoño: encaramado en lo alto de un parque natural y con un árbol único en el mundo

Y por el otro, su envidiable entorno natural. Inmerso en el corazón del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, es evidente que se trata de un destino único para hacer senderismo. Desde el corazón del pueblo parten diversas rutas para hacer a pie, y de todas ellas, una de las más singulares es la de El Pinsapar, uno de los grandes tesoros botánicos de España.