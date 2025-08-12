El último pueblo bereber de España está en Andalucía: calles empedradas repletas de arquitectura tradicional y miradores de infarto
Los pocos habitantes que aún residen aquí mantienen intacta la historia del pueblo.
Si algo hay en España es variedad de culturas, por estas tierras han pasado infinidad de pueblos que han aportado algo distinto; desde tradiciones hasta estética o incluso palabras. Una de las regiones que más se caracteriza por esto es Andalucía, debido a su proximidad al continente africano y el arraigo de la cultura musulmana en tiempos pasados. Salpicada por los típicos pueblitos blancos de postal, aquí se sitúa el último bastión bereber, en la provincia de Granada.
Bubión es una pequeña localidad de la Alpujarra Granadina, ubicada en la vertiente sur de Sierra Nevada. Forma parte del conocido como Balcón de Poqueira junto a Pampaneira y Capileira: un conjunto de pueblos instalados en las laderas del Barranco de Poqueira y con unas vistas espectaculares de las montañas granadinas. Además, gracias a su altitud el clima es fresco durante el verano (aunque esté en el sur).
Mirada al pasado
Este pequeño enclave fue hogar de mozárabes y moriscos hasta la Rebelión de las Alpujarras (1568-1571), que fue un punto de inflexión. Los moriscos fueron expulsados y la zona fue repoblada por cristianos del norte de la península. Aun así, se mantuvieron elementos islámicos que se mantienen hasta el día de hoy.
Los 311 habitantes de Bubión conservan con orgullo y autenticidad la herencia africana de hace miles de años; la arquitectura escalonada, las calles empedradas y los tejados de pizarra dejan ver a la perfección el legado de las regiones del norte de África. A pesar de ser menos conocido que sus vecinos, Pampaneira y Capileira, ofrece esa identidad histórica que es cada vez más difícil de encontrar.
El encanto de Bubión
Prepara las rodillas, porque pasear por esta localidad granadina implica cuestas y desniveles de forma constante, aunque se te olvidará en cuanto te pares a admirar la belleza de sus calles. Las tiendas locales enriquecen la experiencia mucho más, ya que venden productos tradicionales entre los que se encuentran tejidos elaborados en telares antiguos como las jarapas (alfombras típicamente multicolores, elaboradas de forma artesanal con retazos de tela reciclados o trapos viejos). Los miradores son definitivamente uno de los puntos fuertes que se pueden encontrar aquí y que merece la pena visitar: las vistas a Sierra Nevada te dejarán sin respiración.
Asegúrate de completar tu visita en cualquier terraza probando la rica gastronomía local, basada en productos tradicionales rurales e influenciada por la herencia morisca. Entre sus platos más famosos no te puedes perder las migas alpujarreñas, el puchero de hinojos o un buen plato de jamón de Trévelez.
Recorre su historia
La Iglesia de la Virgen del Rosario es uno de los mayores emblemas de Bubión. En la Rebelión de las Alpujarras del siglo XVI fue incendiada y, tras ser reconstruida, sufrió daños a causa de un terremoto en 1804. Es de estilo mudéjar y está ubicada junto a una de las plazas con más afluencia y vida social del pueblo.
Otro distintivo es el Museo Casa Alpujarreña, esta vivienda tradicional expone más de 500 piezas antiguas. Entre ellas herramientas de labranza, cerámica, textiles o muebles.
Síguele la pista
Lo último