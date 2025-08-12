El último pueblo bereber de España está en Andalucía: calles empedradas repletas de arquitectura tradicional y miradores de infarto

Prepara las rodillas, porque pasear por esta localidad granadina implica cuestas y desniveles de forma constante, aunque se te olvidará en cuanto te pares a admirar la belleza de sus calles. Las tiendas locales enriquecen la experiencia mucho más, ya que venden productos tradicionales entre los que se encuentran tejidos elaborados en telares antiguos como las jarapas (alfombras típicamente multicolores, elaboradas de forma artesanal con retazos de tela reciclados o trapos viejos). Los miradores son definitivamente uno de los puntos fuertes que se pueden encontrar aquí y que merece la pena visitar: las vistas a Sierra Nevada te dejarán sin respiración.