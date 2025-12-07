El pueblo con el Belén viviente más impresionante de España: 4.500 metros cuadrados y 250 figurantes

Vecinos de todas las edades se vuelcan cada año en representar las escenas en Estadilla cumpliendo el sueño de la Navidad de los cientos de visitantes que deciden acudir a visitar este espectacular Belén. Oficios como el del escribano, el barbero, la tixidera… se confunden armónicamente con las antiguas casas de Estadilla cuyo nombre surge, precisamente, de la realización de dichos oficios. Casa el Ferrero, Casa el Candil o Casa el Jabonero permanecen todavía en la villa con su nombre original.