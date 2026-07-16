El pueblo con más bares por habitante de España: una joya del Pirineo con una iglesia gótica del XVI y un puente medieval

El Pirineo aragonés está lleno de rincones que parecen un auténtico cuento de hadas. Sallent de Gállego, es uno de ellos, este pueblo situado en la provincia de Huesca, destaca por sus prados verdes y una arquitectura de piedra y pizarra. Este pueblo es una auténtica joya oscense y es nombrado como el pueblo del Pirineo que más bares por habitante tiene, concretamente hablamos de 15,74 bares por cada 1.000 habitantes. Se encuentra en el Valle de Tena, cerca del embalse de Lanuza y la peña Foratata. Si eres un amante del esquí, este es tu sitio, ya que el pueblo cuenta con una gran cantidad de cumbres nevadas que te harán disfrutar de una gran experiencia. Aunque también, es muy conocido por su “tardeo”.

Adriana Fernández

Sin duda, uno de los elementos más característicos es la Iglesia de la Asunción construida en el siglo XVI, es una iglesia gótica y el monumento más representativo del pueblo. Fue construida sobre una antigua edificación romana y dentro de ella podrás encontrar un retablo mayor considerado una auténtica obra de arte. Si cruzas el río Aguas Limpias se encuentra su icónico puente medieval, más conocido como el puente de Paco. Destaca por su arco de medio punto siendo uno de los lugares más visitados y románticos de todo el Pirineo. Junto a ella destacan construcciones tradicionales como las Casas Socotor y Menin, así como la emblemática torre de los Martón, de los siglos XVI y XVII.

Val de Tena, provincia de Uesca / wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=291248

El secreto detrás de los 15,74 bares por cada 1.000 habitantes

Sin duda, una de las cosas que ha llevado a Sallent de Gállego a ser uno de los pueblos que más ocio tienen es gracias a su gran capacidad de atracción turística. Actualmente, cuenta con 1500 habitantes, pero el pueblo está preparado para recibir anualmente a una gran masa de turistas que disfrutan tanto de él como de su auténtica y exquisita gastronomía.

Cascada de El Salto, Sallent de Gallego / Istock / David Cazalla

En verano, son muchos los turistas que aprovechan para realizar numerosas rutas de senderismo y formar parte de la celebración del famoso festival internacional Pirineos Sur, en cambio, en invierno, su proximidad a la estación de esquí de Formigal-Panticosa hace que muchos de los amantes del deporte disfruten de la naturaleza con las mejores vistas del pirineo. Por eso es tan importante para este pueblo el sector hostelero y siempre acoger de la mejor manera a sus turistas.

Sallent de Gallego y el embalse vacío de Lanuza desde Formigal en Huesca / Istock / ana del castillo

Los mejores lugares para comer bien en Sallent de Gállego

Casa Maratón es uno de los restaurantes más famosos y visitados en la zona, donde destaca su gran especialidad, huevos rotos con boletus y trufa. El restaurante Tres Quiñones, es otro de los mejores lugares para poder degustar lo mejor de la cocina local a un precio muy asequible.

Sallent de Gallego, Alto Gallego, Huesca, Aragon / Istock / ana del castillo

Por último, el Asador Casa Jaimico destaca por sus buenas carnes y un gran risotto con pato y boletus que harán que quieras volver. Su ambiente es muy familiar y acogedor, ideal para recuperar fuerzas con sus platos de cuchara y guisos de la abuela.