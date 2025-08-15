Parece Tailandia, pero es España: el pueblo 5 veces más barato que un país asiático tiene pozas turquesas en mitad de la naturaleza

El paisaje que rodea Beceite es un mosaico de sierras calcáreas, gargantas y bosques que se extienden por tres provincias —Teruel, Tarragona y Castellón— formando el macizo de los Puertos de Beceite. La culpa de esta orografía la tienen los cuatro ríos —Matarraña, Ulldemó, Algás y Pena— que atraviesan su término municipal, dibujando estrechos, saltos y pozas de un azul turquesa que contrasta con el verde de la vegetación y el ocre de las rocas. Aquí, a pesar de encontrarnos en in terior, el clima es húmedo, lo que favorece la formación de una suerte de bosque que evoca el trópico.