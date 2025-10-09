El pueblo con el balneario de aguas termales más bonito y curioso de España: está en Galicia y parece un jardín japonés

Si bien se puede llegar a las termas en coche, la mejor forma de llegar es subirse al tren de las termas (línea 19 del transporte público), cuyo billete tiene un precio de 0,78€. Se trata de trenecillo, adaptado para personas con movilidad reducida, que parte de la Plaza Mayor y ofrece un agradable paseo por la orilla del río Miño. No es un tren turístico, pues no tiene un guía que ofrezca explicaciones, pero transita por espacios restringidos a los coches, como el centro histórico, o el propio Paseo Termal, en el que se ubican otras termas de la zona. Es, además, el único vehículo que cruza el Puente Romano, y ofrece unas vistas privilegiadas de este icónico monumento.