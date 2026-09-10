Lo siento Chefchaouen, pero el pueblo azul más bonito del mundo está en España y tiene 208 habitantes: miradores hacia la sierra, murales y esculturas de los Pitufos

Los árabes dejaron en Al Ándalus una impronta que aún continúa viva a día de hoy. Si pensamos en aquella época, se nos vienen a la cabeza lugares como la Alhambra de Granada o la Mezquita-Catedral de Córdoba, pero hay muchísimos más. Una herencia en la sombra son los pueblos blancos que vemos tanto en el sur de España como en el norte de África. Las fachadas encaladas son fácilmente transformables y, por eso, hay pueblos que no son blancos.

La ciudad azul de Chefchaouen, en Marruecos / Istock / Caroline Brundle Bugge

Chefchaouen, en Marruecos, tiene sus casas azules desde la década de 1930, pues para ellos simboliza el cielo, el paraíso y la presencia de Dios. Se suele decir que es el pueblo azul más bonito del mundo, pero eso es porque todavía no conocen Júzcar, en plena serranía de Málaga. Hasta hace apenas quince años, era un pueblo blanco más como otros que salpican la sierra malagueña, pero la idea de una agencia de marketing lo convirtió en el pueblo pitufo.

Adriana Fernández

El pueblo de los Pitufos en Málaga

En el año 2011 se estrenó la película 'Los Pitufos' y lo que al principio fue algo puntual acabó convirtiéndose en el día a día de los 208 vecinos del pueblo. Júzcar es de color azul, como los Pitufos, y eso ha atraído a muchos turistas a lo largo de esta última década. Sin embargo, sería necio juzgar los encantos de este magnífico enclave únicamente por el color de sus fachadas.

El pueblo azul de Júzcar, en Málaga / Istock / Shannon Milo

Aunque para muchos así lo sea, el origen de Júzcar no está ligado al azul de sus edificios, sino que proviene de mucho antes de la dominación musulmana. Su monumento más antiguo, aun así, es del siglo XVI, la iglesia parroquial de Santa Catalina. Parte de ese pasado desconocido es la Real Fábrica de Hojalata de San Miguel, la primera de este tipo en España que se inauguró en el siglo XVIII y estuvo en funcionamiento durante casi toda esa centuria.

Una figura de Papá Pitufo con vistas a la Serranía de Ronda / Istock / Gerold Grotelueschen

Lo más reconocido del pueblo son los murales y graffitis que hacen referencia al mundo de los Pitufos. Pasear por Júzcar es como hacerlo por Bruselas, donde encuentran su origen estos diminutos seres de un color azul intenso. En total hay 14 murales repartidos por todo el pueblo que conforman una ruta con códigos QR para conocer la historia detrás de cada mural y cada escena. Las más famosas son la de Gargamel con su gato Azrael y la de Papá Pitufo con Pitufina.

Las calles del pueblo azul de Júzcar / Istock / LuisPinaPhotography

Un anfiteatro hacia la sierra

Más allá del pueblo propiamente dicho, al estar sobre la montaña, Júzcar tiene una especie de forma de anfiteatro que mira hacia la sierra y, por ese motivo, cuenta con diversos miradores desde los que contemplar y fotografiar vistas maravillosas. En la parte baja, por ejemplo, está el Mirador de San José, desde donde se obtiene una panorámica espectacular del pueblo azul. Más elevado, Torichela, junto a una figura de Papá Pitufo y con el monte de fondo.

El pueblo de Júzcar enclavado en la Serranía de Ronda / Istock / VYCHEGZHANINA

También destacan el Mirador El Jardón, al comienzo de la carretera a Pujerra y con la Serranía de Ronda frente a él; o el nacimiento de las Zúas, con vistas al manantial que da origen al río homónimo. A este último punto se llega mediante el sendero de los molinos, una de las tantas rutas de senderismo que hay en la zona. Algunas de las más populares son la de Moclón, la que va a la Fábrica de Hojalata o la que llega a Los Riscos.