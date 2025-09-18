El pueblo con las mejores vistas de Málaga: tiene restos de una antigua muralla y la tirolina más larga de España

Volvemos a poner los pies en el suelo, puesto que otro de los grandes atractivos de Comares es, sin lugar a dudas, su gastronomía. Y es que la cocina comareña es un reflejo de la tradición malagueña con platos tan exquisitos como el gazpachuelo o la porra, el chivo al ajillo, embutidos caseros (como la morcilla o el chorizo) o dulces como las tortas de aceite o los pestiños con miel. Y, para acompañar, nada mejor que un vino moscatel de la Axarquía.