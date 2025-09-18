El pueblo con las mejores vistas de Málaga: tiene restos de una antigua muralla y la tirolina más larga de España
Viajamos hasta la zona más oriental de la provincia de Málaga para descubrir un pueblo de interior que compite en belleza con otros como Frigiliana o Cútar, con su fuente del paraíso.
En lo alto de una montaña, a casi 740 metros de altitud, descubrimos el pueblo más bonito y con mejores vistas de la Axarquía. Su legado andalusí, sus callejuelas encaladas y sus panorámicas infinitas lo convierten en un auténtico tesoro para todo aquel viajero que se anima a descubrirlo. Y, ojo, porque este pueblo no solo conserva restos de murallas árabes, sino que también presume de un entrañable monumento al fiestero o la tirolina más larga de España en anclaje natural con 436 metros.
El nombre del pueblo que hoy visitamos proviene del árabe y significa ‘castillo en lo alto’. No en vano, durante la época musulmana fue una importante fortaleza defensiva, y hoy conserva retazos de su antigua muralla y vestigios del castillo árabe. Bienvenidos a Comares, el balcón de la Axarquía.
Arrancamos la visita por este pueblo de poco más de 1.300 habitantes perteneciente a la Asociación de Pueblos Mágicos recorriendo sus calles empedradas adornadas con macetas. Hay que coger fuerzas, puesto que las calles serpentean y nos hacen sudar cuando vamos cuesta arriba en los días más calurosos. Paseando por algunas de las calles más antiguas descubrimos la Puerta de Málaga, un importante bastión defensivo que suponía la puerta principal de ingreso a la plaza de la villa. Cuentan que bajo sus muros tuvo lugar la entrega de Comares a las fuerzas cristianas.
Otro de los tesoros de Comares es la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, situada en la parte más alta y del siglo XVI. Su torre mudéjar y su artesonado de madera reflejan bien la mezcla de culturas que define a la Axarquía.
El viajero no puede irse de Comares sin hacerse una foto con su peculiar monumento al fiestero, una escultura a tamaño real de un vecino del pueblo tocando la pandereta y en una postura del cante verdial. Lejos de su acepción más peyorativa, el fiestero era antaño la persona encargada de mantener la alegría en las celebraciones: bodas, romerías o reuniones familiares. Con chistes, cantes y buen humor, lograba que la fiesta estuviera siempre en lo más alto.
Naturaleza y senderismo en Comares
Comares, además de considerarse el balcón de la Axarquía, es un paraíso para el turismo activo. Desde su casco urbano parten rutas senderistas que nos llevarán hasta la Sierra de Tejeda y Almijara. Una de las más populares es la ruta de los montes, que combina antiguos tramos romanos con paisajes de almendros y viñedos.
El pueblo también es famoso por albergar la tirolina más larga de España en entorno urbano, que recorre 436 metros de longitud a unos 100 metros del suelo. Además, dispone de 4 vías ferratas muy cerca de la tirolina, lo que convierte a Comares en un destino ideal para aventureros.
Y, al que le gusten las alturas, también va a encontrar un plan de lo más apetecible en La Axarquía. Y es que desde el aeropuerto homónimo se puede coger un helicóptero para sobrevolar la Costa del Sol. La experiencia ya la vivimos en Revista VIAJAR hace unos meses y os la contamos aquí.
Gastronomía típica de Comares
Volvemos a poner los pies en el suelo, puesto que otro de los grandes atractivos de Comares es, sin lugar a dudas, su gastronomía. Y es que la cocina comareña es un reflejo de la tradición malagueña con platos tan exquisitos como el gazpachuelo o la porra, el chivo al ajillo, embutidos caseros (como la morcilla o el chorizo) o dulces como las tortas de aceite o los pestiños con miel. Y, para acompañar, nada mejor que un vino moscatel de la Axarquía.
En definitiva, Comares es el pueblo perfecto de Málaga para disfrutar de un fin de semana de desconexión. Su antigua muralla, el monumento al fiestero o la tirolina más larga de España son solo algunos alicientes de este pueblo blanco que se ha ganado, por méritos propios, el sobrenombre de ‘el balcón de la Axarquía’.
