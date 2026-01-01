El pueblo de Ávila que enamora a los turistas por su casco histórico y su entorno natural

Este rincón pintoresco, rodeado por la Sierra de Gredos, destaca por sus paisajes verdes, rutas de senderismo y la cercanía a espacios naturales, como las Grutas del Águila. Estas formaciones calizas y cristalina, que se remontan a unos 50 millones de años, están ubicadas a 9 kilómetros del casco urbano y se puede llegar en coche.