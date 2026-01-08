El pueblo de Asturias con un Patrimonio de la Humanidad único en el mundo: un secreto muy bien guardado en la costa del mar Cantábrico

Una muy buena manera de terminar el día es dando un paseo por los tres paseos marítimos que hay en la villa: el Paseo del Muelle, que ofrece escenas marineras a cada paso; el Paseo de los Vencedores del Sella, una especie de paseo de la fama de los ganadores del Descenso Internacional del Sella, prueba de piragüismo que se celebra cada año; y el Paseo de la Grúa, desde donde, en el pasado, partían bergantines que se dirigían hacia las Indias.