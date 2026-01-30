El pueblo de Asturias que te lleva de viaje 100 años atrás en el tiempo: arquitectura modernista, comida increíble y ambiente de ciudad balneario

Ribadesella cuenta con una amplia oferta de hoteles, ya sea cerca de la playa o más en el interior, rurales o con servicio de spa. Entre los rurales encontramos opciones como El Pagadín, un coqueto hotel con habitaciones de lo más acogedoras, o La Llosona, construido a partir de una antigua casería asturiana. Frente a la playa están el Gran Hotel del Sella, situado en lo que fuera el palacio estival de los Marqueses de Argüelles, o el Villa Rosario Palacete, cuyo restaurante está recomendado por Guía Michelin. En cuanto a balnearios y spa, La Piconera cuenta con una agradable zona de aguas pensada para el descanso y la desconexión.