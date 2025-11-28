El pueblo de Asturias donde Papa Noel llega en tirolina y tienen su propio sello navideño

Correos se fijó en Cangas por la característica decoración navideña que cada año se instala en el arco central del icónico puente romano: un misterio luminoso suspendido sobre el río Sella. Esta representación se ha convertido en símbolo de identidad de las navidades canguesas, atrayendo a miles de visitantes que se acercan a contemplar y fotografiar esta estampa única. Su inclusión en la emisión navideña de Correos "supone un reconocimiento al patrimonio, la tradición y la belleza de Cangas de Onís, consolidando su imagen como referente turístico y cultural en estas fechas".