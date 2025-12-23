El "pueblo ejemplar" de Asturias organizará la Nochevieja más divertida: las campanadas especiales de Valdesoto

En la programación navideña están implicados todos los colectivos, y hasta el párroco, Juan José Llamedo, anda en faena para organizar aguinaldos y conciertos de villancicos que animen a todo el vecindario y a todos los visitantes que se quieran acercar a Valdesoto. Porque de fondo subyace la idea de reforzar aún más su oferta cultural, de manera que "siempre haya algo que ofrecer", con planes como los de organizar visitas teatralizadas a los diferentes barrios de la parroquia. Una forma más de animar a los turistas a conocer de cerca el partrimonio y el ingenio de un rincón ejemplar de Asturias, un pueblo que triunfó con la visita de los Reyes en una de las ediciones del premio más divertidas que se recuerdan.