El pueblo de Asturias que se ha colado entre los 10 mejores de Michelin: buena comida y paisajes de otro planeta
El cocinero Israel Moreno y La Huertona ponen Ribadesella en el mapa gastronómico veraniego de la guía roja.
“Montañas, playas, acantilados y construcciones indianas de principios del siglo XX”. Es la carta de presentación de Ribadesella en el top 10 diseñado por la popular Guía Michelin para elegir los "pueblos costeros gourmets" de este verano en España. Entre ellos se ha colado la villa del Oriente, con destacada presencia en la guía roja francesa, reputado y veterano “faro” de todos los amantes de la buena mesa, categoría en la que se incluyen los más exigentes “gourmand” pero también el público en general que quiere comer rico y bien cocinado.
Dos son los restaurantes que Michelin tiene seleccionados para convertir Ribadesella en "pueblo costero gourmet". Uno, Ayalga, donde cocina Israel Moreno y que luce desde hace unos cuantos años una estrella. “El chef defiende una ‘gastronomía asturiana a contracorriente”, que se rige por la innovación culinaria y los ingredientes locales”, describen en la guía. Platos como el solomillo de corzo con puré especiado de calabaza es uno de los destacados de Moreno.
Ayalga se ubica en el hotel Villa Rosario, un palacio indiano de 1914 levantado frente a la playa de Santa Marina. Esa misma que cae cerca de la desembocadura de Sella y del puente (en obras actualmente, pero accesible) que el próximo sábado 2 de agosto recibirá las piraguas del famoso Descenso Internacional. Será un fin de semana de mucho ajetreo por Ribadesella y la vecina Arriondas (Parres), donde se inicia la prueba.
Un poco alejado de la villa riosellana, por la carretera de la cueva de Tito Bustillo -otro motivo por el que visitar la zona y que Michelin define como “santuario del arte rupestre”, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad- está La Huertona, de José Manuel Viejo y Rosa Ruisánchez. Sin estrella Michelin (una decisión muy discutida y poco aceptada por los críticos y expertos gastronómicos), pero con mención en la guía, no es fácil conseguir mesa en verano dada la reputación y calidad de sus platos. Viejo y Ruisánchez se reparten en los fogones: él, sobre todo, en la parrilla, y ella, en cocina.
Saborear la costa
“La cocina de autor convive con la tradición marinera”, dice Michelin de su selección de restaurantes gourmets de verano para “saborear la costa española”. En la lista Ribadesella comparte espacio con pueblos como Cambados, San Vicente de la Barquera y Hondarribia —en el Cantábrico— y otros bañados por el Mediterráneo y Atlántico como Denia, Cambrils, Barbate o San Pedro del Pinatar.
Buen apetito.
