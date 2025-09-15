El pueblo de Asturias que se ha colado entre los 10 mejores de Michelin: buena comida y paisajes de otro planeta

Un poco alejado de la villa riosellana, por la carretera de la cueva de Tito Bustillo -otro motivo por el que visitar la zona y que Michelin define como “santuario del arte rupestre”, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad- está La Huertona, de José Manuel Viejo y Rosa Ruisánchez. Sin estrella Michelin (una decisión muy discutida y poco aceptada por los críticos y expertos gastronómicos), pero con mención en la guía, no es fácil conseguir mesa en verano dada la reputación y calidad de sus platos. Viejo y Ruisánchez se reparten en los fogones: él, sobre todo, en la parrilla, y ella, en cocina.