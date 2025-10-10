El pueblo asturiano sin coches que parece sacado de un cuento y que ofrece las mejores vistas del Urriellu

El plan B para llegar a Bulnes es a pie por la canal del Texu, que se inicia en el puente de La Jaya, junto a Poncebos, y serpentea en subida hasta Bulnes, que está a unos 650 metros de altura, teniendo como compañía el río, de aguas limpias y refrescantes. Esta subida la suelen hacer montañeros y senderistas y se tarda de hora y media a dos horas. Llegar a Bulnes es la culminación de una ruta impresionante, donde el premio del paisaje que se disfruta tiene como guinda la llegada a este hermoso pueblo.