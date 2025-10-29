El pueblo asturiano con el primer monumento protegido de la región: una preciosa villa marinera con un casco antiguo de cuento

Allí se conservan joyas como la Basílica de Santa María del Concejo, de origen románico y con interior gótico; la Casa del Rivero; el Palacio del Conde de la Vega de Sella, una residencia barroca del siglo XVIII que es hoy museo de excavaciones; o el Palacio de El Cercado. Pasear por sus calles empedradas, entre balcones llenos de flores y fachadas de mampostería, es un viaje al pasado con vistas al mar.