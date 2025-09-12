El pueblo asturiano al que no llega el turismo: un paisaje espectacular, pero es tan remoto que ni los coches pueden subir

Está dividido en dos partes, Bulnes de Arriba y Bulnes de Abajo. Mientras que el primero es la zona más remota y tradicional, con antiguas casitas de piedra y calles empedradas muy bien conservadas, la de abajo es donde se encuentra el alojamiento (un lujo teniendo en cuenta lo remoto del lugar) y hasta un par de bares rodeados de un entorno idílico. Todo ello llevó a ser incluido en la lista de los pueblos más bonitos de España en 2021.