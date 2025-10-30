El pueblo asturiano de "Heidi" al que solo se puede llegar atravesando una pasarela colgante de 80 metros sobre el río

Además de coquetas casas, Riodeporcos tiene una pequeña capilla dedicada al patrón, San Roque, cuya fiesta se celebra cada 15 de agosto. Otra de las peculiaridades de este pueblo remoto de Asturias es que presume de ser de los pocos núcleos rurales de la zona que en los últimos 20 años ha ganado población. En la actualidad, cuenta con ocho habitantes diarios, que ocupan tres de sus seis casas. Las tres restantes cuentan con inquilinos en fines de semanas y periodos vacacionales, especialmente en verano, lo que hace que en algunos momentos del año la población se duplique.