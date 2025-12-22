El pueblo asturiano para disfrutar del ambiente navideño entre casas nevadas y montaña: el más alto de la región, a 1.560 metros, donde comer la carne roxa de ternera, picadillo o un buen panchón

"El pueblo más alto de Asturias". Es el cartel que recibe a los visitantes a La Raya, en el alto de San Isidro (Aller). Seis palabras que dan carpetazo a una antigua "piquilla" entre la localidad allerana y Leitariegos. "Las mediciones nos dan la razón", apuntan los vecinos de La Raya que, además, realizaron su propia medición sobre la casa más elevada, situada a 1.560 metros, 20 más que la altitud oficial del pueblo. Cierto es que el paso de carretera a mayor altitud de Asturias está en Leitariegos, en Cangas del Narcea (1.525 metros sobre el nivel del mar). Con estas precisiones, los vecinos de La Raya sentencian: "Es un honor y un privilegio vivir aquí". La nieve, a veces, hace de las suyas. "Tenemos que estar preparados y tener suministros de comida y combustible, sobre todo, en vistas a un posible aislamiento". Aunque la maquinaria y los recursos actuales impiden que estén aislados durante más de dos días. Fernando Cordero se crió ya en familia hostelera, ligada al turismo que llegaba a La Raya llamado por la estación de San Isidro. Su abuelo, de hecho, hizo historia en el sector. "Desde la inauguración de Fuentes de Invierno (año 2006), fue un ‘boom’", señala el hostelero.