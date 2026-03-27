El pueblo asturiano de 5.000 habitantes que enamoró a Goya: casas de colores, una iglesia declarada Monumento Histórico-Artístico y una tradición marinera insuperable
Es la villa marinera por excelencia del norte de España, y uno de los pueblos más bonitos del país.
El norte de España esconde un destino que, rara vez, no se cuela en listados y conversaciones sobre los pueblos más bonitos de España. Y, teniendo en cuenta sus ingredientes, no es de extrañar: una villa marinera repleta de fachadas de colores que parecen caer al mar desde la ladera de la montaña donde se apoyan.
Este pueblo no puede ser otro que Cudillero, la villa asturiana que lleva el mismo nombre que el concejo, y que precisamente destaca por su pintoresco paisaje, rodeado de naturaleza en estado puro a solo 53 kilómetros de Gijón (y poco más de 80 de Oviedo).
Un anfiteatro frente al mar
Todo en Cudillero es pura inspiración. Y por tener, tiene hasta su propio idioma: se trata del ‘pixueto’, una lengua propia que identifica a la gente de este precioso pueblo asturiano. Es la que utilizan el día de L’Amuravela, nombre con el que se conoce a esa fiesta marinera de interés turístico que celebran, en clave de humor, cada 29 de junio.
Aunque es su peculiar orografía la que se lleva todos los piropos en Cudillero. Su curiosa forma de anfiteatro es, posiblemente, una de las imágenes icónicas de la villa: gracias a esa silueta, el pueblo resulta difícil de ver desde tierra, pero más difícil aún de distinguir desde el mar, si no fuera por el color vibrante de sus casas.
Los lugares más bonitos
El faro de Cudillero es uno de los lugares más emblemáticos. Una construcción levantada en 1858 en Punta Roballera, convertido hoy en un curioso hotel de tan solo dos habitaciones; sin duda, es uno de los más singulares de España.
Aunque para singulares, las casas de indianos que salpican la entrada de Cudillero por la zona de El Pito, construidas por los asturianos que regresaron de las Américas en el siglo XIX. Fueron ellos quienes convirtieron el norte de España en un peculiar paisaje colonial, tan parecido a la estética de la Habana que hay quienes lo llaman ‘la Pequeña Cuba’.
Están en los alrededores de la Quinta de los hermanos Selgas, una casona palaciega levantada a finales del siglo XIX y cuya historia está vinculada con Goya, el pintor. Y no precisamente porque viniera hasta este rincón asturiano en busca de inspiración para sus obras.
El Goya de Cudillero
A la Quinta Selgas se la conoce como ‘el Versalles asturiano’, por ser un espléndido conjunto patrimonial y artístico, de diseño historicista, cuyo interior ha albergado pinturas de grandes maestros como El Greco, Luca Giordano, Vicente Carducho y el mismísimo Goya. Aunque este último ahora mismo se encuentra en el Museo del Prado de Madrid.
Se trata del cuadro ‘Aníbal vencedor que por primera vez mira a Italia desde los Alpes’, pintado por Goya en 1771. Una fecha que la convierte en la primera obra firmada y documentada de Goya, de ahí su gran valor histórico, además artístico.
La obra, que llegó al Prado por una donación de la Fundación Selgas-Fagalde a la que pertenecía, en el año 2011, finalmente se incorporó a la colección permanente de la pinacoteca en 2021, completando una de las lagunas cronológicas de la colección de Goya en el museo.
Síguele la pista
Lo último