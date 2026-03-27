El pueblo asturiano de 5.000 habitantes que enamoró a Goya: casas de colores, una iglesia declarada Monumento Histórico-Artístico y una tradición marinera insuperable

Aunque para singulares, las casas de indianos que salpican la entrada de Cudillero por la zona de El Pito, construidas por los asturianos que regresaron de las Américas en el siglo XIX. Fueron ellos quienes convirtieron el norte de España en un peculiar paisaje colonial, tan parecido a la estética de la Habana que hay quienes lo llaman ‘la Pequeña Cuba’.