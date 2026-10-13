El pueblo de arquitectura bereber de Andalucía que parece sacado del Atlas marroquí: en una Reserva de la Biosfera y con acequias moriscas y calles cubiertas

Sierra Nevada es sin duda uno de los nombres más reconocibles de la geografía andaluza, un honor que debe, sobre todo a las estaciones más frías y el despliegue de estaciones de esquí que se activa llegado el invierno. Sin embargo, en su cara sur se esconden pueblos de montaña donde el protagonista no es la nieve, sino el agua que la sucede.

Pampaneira, Granada / Istock

Ubicado en el barranco de Poqueira, en plena Alpujarra granadina a 1.058 metros de altitud, Pampaneira se rige por fuentes, lavaderos y acequias de origen andalusí que todavía hoy cruzan sus calles desde hace más de mil años. Considerado uno de los pueblos más bonitos de España, se dibuja a base de calles empinadas y casas encaladas que trepan, unas sobre otras, sobre la ladera.

Adriana Fernández

El agua que corre por sus calles

Lo que más llama la atención es su arquitectura, heredada de las tribus bereberes del norte de África que repoblaron estas laderas en época andalusí. Los tejados son planos, los famosos terraos, cubiertos de launa, una arcilla de la zona que al compactarse se vuelve impermeable y aguanta la lluvia y la nieve. Sobre ellos asoman las chimeneas rematadas con un pequeño sombrerillo de pizarra, y de las fachadas blancas cuelgan las jarapas, esas alfombras de rayas de colores que todavía se tejen en los telares del pueblo.

Calles cubiertas típicas de los pueblos de Sierra Nevada. / Istock / Jacques van Dinteren

Si hay una calle que resume Pampaneira, esa es la calle Verónica, estrecha y empinada, por cuyo centro desciende una acequia que los propios vecinos llaman "el río". Cuando hay deshielo baja con fuerza y se oye desde antes de llegar; pero en verano, con la sequía, mengua hasta casi desaparecer. Es parte del mismo sistema que reparte el agua de la sierra entre las huertas, con unos turnos de riego que aún obligan a algún vecino a madrugar para abrir una compuerta de madera cuando le toca, igual que hace siglos.

Además de las acequias, el agua está presente en los numerosos lavaderos y fuentes del pueblo. Bajo la Fuente del Cerrillo se conservan los antiguos lavaderos, techados con launa y con seis caños, donde no hace tanto se lavaba la ropa a mano.

Antiguos lavaderos de Pampaneira. / Istock / https://jesusnoguera.com

La curiosidad Entre todas las fuentes destaca la de San Antonio, conocida popularmente como "la Chumpaneira", a cuyas aguas la tradición local atribuye el poder de ayudar a encontrar pareja a quien bebe de ellas. Eso sí, conviene recordar que el agua de las acequias no es potable: para beber, solo las fuentes públicas habilitadas.

Un paseo entre calles cubiertas

Uno de los elementos más característicos de este pueblo son los tinaos, típicos de la arquitectura alpujarreña: pasajes cubiertos en los que una vivienda se prolonga por encima de la propia calle de manera que la habitación de una habitación se convierte en un soportal inevitable en la propia acera y resgurado contra las inclemenciales del tiempo.

La idea nace de la necesidad y la situación meteorológica del enclave, frío y nevado en invierno y de un calor abrasador en verano, y buen ejemplo de ellos puede verse en las calles Verónica y Princesa, decorados con macetas y flores.

Vista del pueblo de Pampaneira. / Istock

En el interior de una Reserva de la Biosfera

Pero la belleza de Pampaneira va más allá de sus calles. La ubicación se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada, declarada por la Unesco desde 1986, y está registrada como parte de un territorio protegido en el que conviven el macizo montañoso más alto de la península, con nombres como el Mulhacén y la Alcazaba que asomando sobre el horizonte, así como paisajes de bosques de encinas, y castaños. Además, se suma un segundo reconocimiento junto a los pueblos vecinos de Bubión y Capileira, declarados conjunto del Barranco del Poqueira, y Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico desde 1982.

Entorno natural de Sierra Nevada. / Istock / FELIPE RODRIGUEZ FERNANDEZ

Y llamamos ahora a los amantes del senderismo, porque desde es precisamente este entorno, perfecto en cualquier época del año, la escusa perfecta para una incursión natural en tu paso por el pueblo. Desde la Plaza de la Libertad arranca la ruta más popular de la zona, la del Barranco del Poqueira, que visita los tres pueblos mencionados y regala una de las mejores vistas del paisaje de Sierra Nevada. Eso sí, decidete antes de visitarla para llevar contigo calzado cómodo, adecuado para este terreno, así como agua y gorra, o abrigo contra el agua, dependiendo de la época.

Muchas más joyas por descubrir

A menos de cinco kilómetros, subiendo el barranco, te esperan Bubión y Capileira, los otros dos pueblos del trío, con la misma arquitectura de terraos y tinaos pero colgados aún más arriba. Muy cerca también está Soportújar, famoso por haberse ganado la fama de "pueblo de las brujas" a base de llenar sus calles de figuras y leyendas, y Trevélez, el municipio más alto de la península, conocido en toda España por su jamón curado con el aire seco de la sierra y amparado por Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Calles típicas de Bubión. / Istock

Y no puedes irte sin probar su gastronomía. El rey absoluto es el plato alpujarreño, una combinación contundente de patatas a lo pobre, huevo frito, longaniza, morcilla, lomo y una loncha de jamón de Trevélez, que puedes pedir en casas como Casa Diego, en la Plaza de la Libertad. Para terminar con algo dulce, la fábrica de Abuela Ili, en esa misma plaza, lleva más de veinticinco años elaborando chocolate artesano a la vista del público: al entrar te dan una bolsita con muestras para que vayas probando mientras conoces su pequeño obrador.