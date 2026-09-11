El pueblo aragonés de 50 vecinos que custodia una calleja de 41 centímetros: arquitectura medieval con un ábside románico declarado Bien de Interés Cultural

Al norte de la provincia de Zaragoza se encuentra la comarca de las Cinco Villas, nombre que le otorgó Alfonso I el Batallador cuando recogió las cinco villas más importantes en 1105: Tauste, Sádaba, Uncastillo, Ejea de los Caballeros y Sos del Rey Católico. Con el tiempo, ha ido ampliándose hasta llegar a los 31 municipios, entre los que se encuentra Urriés, un pequeño pueblo que ronda los 50 habitantes.

Cuando se visitan las Cinco Villas uno suele centrarse en esos cinco núcleos, sobre todo en Ejea de los Caballeros, que es la capital. Cuando realmente se trata de una comarca repleta de tesoros. Urriés es uno de ellos. Tiene una población entre los 49 y los 54 vecinos -según las fuentes que se consulten- y, a pesar de su pequeño tamaño, guarda una rica historia patrimonial y cultural que deja a todos los viajeros impresionados.

Sara Fernández García

La calle más estrecha de España

Entre esos puntos destaca El Callejón, un tramo urbanístico de solo 41 centímetros de ancho que aparece en el Libro Guinness de los Récords como la calle más estrecha de España. No se sabe con exactitud por qué se hizo un paso por el que apenas cabe una persona, pero se cree que fue durante la Edad Media para dificultar el paso de posibles invasores y crear microclimas más agradables para los que allí vivían.

El Callejón de Urriés, en Zaragoza / Wikicommons. Jialxv

Por problemas de higiene y saneamiento se mantuvo cerrada durante muchos años. De hecho, hasta 1955 no se volvió a abrir, puesto que la diseminación de residuos en ese espacio tan pequeño dificultaba su limpieza. Además, es la segunda calle más estrecha de Europa, solo superada por la de Spreuerhofstrasse de Reutlingen, en Alemania, que mide nada más y nada menos que 31 centímetros de ancho.

Un pueblo con tres Bienes de Interés Cultural

Pero Urriés cuenta con otros muchos lugares de interés, como algunos valiosos edificios medievales que hoy siguen en pie. Ejemplo de ello es la iglesia románica de San Esteban, del siglo XII, famosa por las pinturas murales góticas de su interior cuyos originales pueden verse en el Museo Diocesano de Jaca. Es de planta cuadrada y tiene un ábside románico tardío semicircular oculto por otras edificaciones posteriores.

La iglesia de San Esteban en Urriés, declarada Bien de Interés Cultural / Wikicommons. Jialxv

La iglesia está declarada Bien de Interés Cultural, acompañando a otros dos que están en el mismo pueblo: la Torre de Urriés, del siglo XIV que representa de manera espléndida la arquitectura medieval de la zona; y el yacimiento donde se encontró hace menos de veinte años la Piedra de Sansón. Se cree que esa piedra funcionó como contrapeso de una antigua prensa romana y, según la leyenda, las pisadas de Sansón la horadaron.

Rutas de senderismo en un entorno mágico

El entorno natural de Urriés, como el de toda la comarca de las Cinco Villas, es realmente maravilloso y puede conocerse mediante algunos senderos como el camino que conduce a la ermita de la Magdalena. Se trata de un recorrido sencillo, accesible y de 13 kilómetros ida y vuelta. Comienza en La Portaza, la antigua entrada al pueblo, y finaliza en lo alto de la ermita, a 1.042 metros de altura, en el corazón de la sierra de la Sarda.

La entrada al pueblo de Urriés, en Zaragoza / Wikicommons. Jialxv

Ofrece vistas panorámicas sobre la Valdonsella, el Prepirineo y los Pirineos si llevas la vista más allá. Además, hay otra ruta hacia la ermita de San Salvador que puede hacerse también en la zona. Esto no hace más que demostrar que pueblos pequeños como Urriés también deberían tener la importancia que merecen. Porque pueden esconder secretos y tesoros que nunca nos imaginaríamos y que, probablemente, nunca estén en las grandes ciudades.