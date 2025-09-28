El pueblo más 'brillante' de Aragón está en Zaragoza: lo vigila un castillo y tiene una preciosa judería

Echando un vistazo rápido a la provincia zaragozana también se encuentran pueblos con un gran potencial turístico como son Belchite, con toda la historia del Pueblo Viejo, Sos del Rey Católico, con su peso medieval, o Daroca y su muralla más larga que la de Ávila. La comarca de Las Cinco Villas es una de las zonas por descubrir para aragoneses y foráneos. Uncastillo, Los Bañales o los aguarales de Valpalmas son otras zonas de la comarca, sin olvidar la localidad que vio nacer a Fernando El Católico, que bien merecen una visita.