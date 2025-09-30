El pueblo de Aragón que se reconstruyó en los años 60 y cuenta con uno de los miradores más bonitos de España

En el año 1967 se construyó el embalse de Ribarroja y el antiguo Fayón se inundó por las aguas del Ebro. Todo el pueblo quedó sepultado bajo el embalse, a excepción de la torre de la iglesia de San Juan, único vestigio silencioso del pueblo que emerge de las aguas. A raíz de este suceso, se construyó en lo alto de un monte el nuevo Fayón. Sus calles, rectas y largas, con casas bajas, conducen a la plaza Mayor porticada, de aires modernistas, al igual que la iglesia, con su esbelta torre de hormigón.