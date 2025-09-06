El pueblo de Aragón con nombre de piropo junto a un lago de agua salada

En la localidad se pueden apreciar majestuosidades patrimoniales como la antigua Casa del Ermitaño. En las afueras del pueblo por haber sido, anteriormente, el Humilladero del pueblo se sitúa la Ermita de la Trinidad. Restos de una muralla celtibérica se albergan en el municipio. No solo es su historia la que te permite disfrutar de la tranquilidad que aporta el pueblo, sino también todo lo que le rodea.