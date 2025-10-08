El pueblo de Aragón que enamora por su silencio otoñal: dentro de una ruta única y con arquitectura natural y rural

En la provincia de Teruel, una de las provincias con los pueblos más bonitos de todo el territorio español, con joyas arquitectónicas que representan perfectamente el arte mudéjar turolense, y una gran variedad de rutas y excursiones disponibles para descubrir su territorio, se encuentra la Silent Route, la ruta del Silencio. A través de la carretera A-1702, esta ruta discurre por una tierra marcada por el silencio y el misterio.