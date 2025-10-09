El pueblo más antiguo de Extremadura: historia visigoda, Bien de Interés Cultural y un imponente conjunto histórico con catedral y murallas únicas

Coria no necesita artificios para impresionar. Tiene murallas romanas, una catedral gótica, restos visigodos y un castillo renacentista, todo en apenas unas calles. Y, lo más importante, mantiene su pulso; suena a campanas, huele a piedra vieja y sabe a historia. Es uno de esos lugares que te recuerdan por qué viajar dentro de España sigue siendo fascinante. Porque todavía hay pueblos donde el pasado no es pasado, sino presente. ¿A qué esperas para disfrutar de un buen turismo de interior?