El pueblo más antiguo de España está a tiro de piedra de una de las ciudades más bonitas (y populares) del país: declarado Bien de Interés Cultural por su necrópolis romana y sus más de 5.000 años de historia

Ponemos en el foco una de las ciudades más antiguas, bonitas y legendarias de Andalucía. La historia y los vestigios de hace miles de años que se esconden entre sus calles la han convertido en un lugar privilegiado al que puedes llegar en tan solo 30 minutos (en coche) desde una de las ciudades más conocidas de la comunidad: Sevilla. Sí, la capital de Andalucía está a un tiro de piedra de uno de los enclaves más populares entre los historiadores y arqueólogos de nuestro país.