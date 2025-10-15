El pueblo más antiguo de España está a tiro de piedra de una de las ciudades más bonitas (y populares) del país: declarado Bien de Interés Cultural por su necrópolis romana y sus más de 5.000 años de historia
Esta joya se esconde detrás del nombre de una de las capitales andaluzas: fue declarada Bien de Interés Cultural en 2003 por su conjunto arqueológico.
Ponemos en el foco una de las ciudades más antiguas, bonitas y legendarias de Andalucía. La historia y los vestigios de hace miles de años que se esconden entre sus calles la han convertido en un lugar privilegiado al que puedes llegar en tan solo 30 minutos (en coche) desde una de las ciudades más conocidas de la comunidad: Sevilla. Sí, la capital de Andalucía está a un tiro de piedra de uno de los enclaves más populares entre los historiadores y arqueólogos de nuestro país.
Las esquinas de este lugar esconden secretos de civilizaciones que se han sucedido durante milenios: vestigios romanos que conviven con huellas musulmanas, plazas que han visto pasar reyes y mercados que aún conservan la esencia del comercio ancestral. Sin duda es uno de los grandes tesoros de Sevilla, que combina arquitectura e historia a partes iguales. ¿Te haces ya una idea de qué pueblo estamos hablando? Efectivamente, Carmona se alza entre los pueblos más queridos de la ciudad.
Por qué fue este pueblo declarado Bien de Interés Cultural
Los primeros vestigios humanos encontrados en el pueblo datan del Neolítico, cuando ya se aprovechaba la riqueza agrícola del terreno y la defensa natural del cerro. Más tarde fue ciudad ibérica y uno de sus reyezuelos participó activamente en la Segunda Guerra Púnica. Con la llegada de Roma, Carmona alcanzó uno de sus periodos más esplendorosos: se convirtió en una ciudad próspera, con el privilegio de acuñar su propia moneda, atravesada por la Vía Augusta, la gran calzada que unía Hispania.
A día de hoy, esa huella ha quedado grabada en una de sus joyas más singulares: la Necrópolis romana, un conjunto funerario único en la península que resume siglos de memoria y que data del siglo I. La práctica más común era la incineración en quemaderos excavados en la roca, cubiertos con sillares, ladrillos o tégulas y señalizados con estelas que identificaban al difunto. La Necrópolis se convirtió en uno de los yacimientos mejor conservados de la Península.
Frente a ella se alza el Anfiteatro, escenario de espectáculos de fieras y manifestaciones artísticas. Esta zona arqueológica de Carmona fue declarada Bien de Interés Cultural en 2003.
Qué hacer en Carmona en un día
Recorrer la Necrópolis y el Anfiteatro es adentrarse en la historia viva de un pueblo que está más cerca de lo que piensas. Afortunadamente, está la posibilidad de hacer rutas guiadas por la zona. Del mismo modo, el Alcázar del Rey Don Pedro o el Puente de la Calzada son paradas imprescindibles en tu viaje. También puedes visitar la torre de la iglesia de San Pedro, que por su semejanza con La Giralda se conoce como La Giraldilla.
Desde luego, es un pueblo en el que empaparse de la historia durante un día es un plan perfecto.
